Новости Крипто 25.06.2025 в 11:18 comment views icon

SparkKitty: новый вирус из App Store и Google Play ворует криптовалюту

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

SparkKitty: новый вирус из App Store и Google Play ворует криптовалюту

Привет, суперцикл криптопреступности. В App Store и Google Play обнаружен новый троян под названием SparkKitty, который заражает смартфоны и похищает конфиденциальные данные, что потенциально позволяет злоумышленникам опустошить криптокошельки жертв.

Вредоносное программное обеспечение (ПО) встраивается в приложения, связанные с криптоторговлей, азартными играми и даже модифицированными версиями TikTok.

После установки через обманные профили подготовки — которые используются для запуска iOS-приложений или модифицированных приложений — SparkKitty запрашивает доступ к галерее. После получения разрешения он отслеживает изменения, создает локальную базу данных похищенных изображений и загружает фотографии на удаленный сервер.

Эксперты подозревают, что целью кражи снимков является поиск скриншотов seed-фраз от криптокошельков.

Сейчас вредоносное ПО преимущественно нацелено на жертв в Китае и Юго-Восточной Азии.

Вредоносное ПО вроде SparkKitty позволяет злоумышленникам использовать данные с зараженных устройств для поиска учетных данных кошельков. Seed-фразы являются чрезвычайно ценными, поскольку дают полный доступ к криптокошельку пользователя.

SparkKitty связан со шпионским ПО SparkCat, впервые обнаруженным в январе 2025 года, которое аналогично использовало вредоносные SDK для получения доступа к фотографиям на устройствах пользователей.

В то время как SparkCat сосредотачивал свое шпионское ПО на изображениях с seed-фразами, используя технологию оптического распознавания символов (OCR), SparkKitty воровал все снимки.

Источник: Securelist

Популярные новости

XRP растет, биткоин превысил $106 тыс. на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем
Спор между Маском и Трампом валит крипторынок и акции
Биткоин упал ниже $100 тыс. — дальнейшее снижение приведет к ликвидациям на миллиарды

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить