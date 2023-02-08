Tinder разрешит просматривать профили людей, которые вам «не нравятся» в режиме инкогнито (но услуга — платная)

Режим анонимного просмотра в Tinder скроет ваш профиль от людей, которых вы добавили в категорию «не нравится» — правда, для этого необходимо оформить подписку.

В блоге Tinder — популярного мобильного приложения для быстрых знакомств — объявили о запуске режима анонимного просмотра, который можно использовать, чтобы листать профили без отображения в ленте рекомендаций, если они вам не нравятся. Пока алгоритм платформы рекомендует вас другим участникам независимо от того, свайпнули ли вы на их фото влево или вправо (таким образом в Tinder ставятся отметки нравится/не нравится).

Доступ к функции анонимного просмотра можно получить только оформив подписку Tinder Plus, Gold или Platinum — все имеют разную стоимость в зависимости от возраста пользователей и продолжительности подписки.

Отображение в профилях можно отключить бесплатно, однако тогда и вы не сможете просматривать других пользователей.

Еще одна новая возможность в Tinder (бесплатная) — блокировка контактов, которая пригодится, если вы не хотите видеть бывшего или коллегу на платформе.

Среди функций безопасности, которые разворачиваются в Tinder, — уведомление об оскорбительных сообщениях через «длинное нажатие» на текст. Также приложение само будет предлагать запрос «Вас это беспокоит?» в случае, когда распознает вредные или неприемлемые слова в переписке.

Tinder, запущенный в 2012 году, сейчас является самым популярным в мире приложением для знакомств, которое скачали более 530 миллионов раз. Программа доступна в 190 странах и на 45 языках. Возраст более половины пользователей — 18-25 лет.

Источник: The Verge