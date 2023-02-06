«Замени моего бывшего» – функция утилиты AI Replace от Picsart поможет избавиться от нежелательных воспоминаний

AI Replace от Picsart можно использовать для замены людей или объектов на фотографии практически чем угодно. Компания рекламирует специфическое и очень востребованное её применение – «Замени моего бывшего» (Replace My Ex). Picsart выпустила инструкцию о том, как избавится от бывшего (бывшей) на фото за несколько шагов, снабдив ее забавными примерами.

Есть много причин для беспокойства по поводу искусственного интеллекта, но иногда он позволяет делать полезные и забавные вещи без каких-либо специальных знаний – нужно лишь ввести обычный текстовый запрос.

«Мы все через это проходили: есть фото, на котором вы выглядите очень мило, но картина испорчена присутствием кого-то, кого больше нет в вашей жизни, — пишет компания в своем блоге. — Вы бы предпочли не видеть и не думать о них, но не обязательно удалять сотни (или даже тысячи) ваших совместных фотографий».

Нежелательную персону можно не только убрать с фото, но и заменить любым забавным предметом по выбору. Искусственный интеллект всё сделает за вас: подберет изображение и исправит фон.

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Функция AI Replace от Picsart была впервые представлена ​​в декабре прошлого года и основана на генеративных инструментах искусственного интеллекта, которые компания добавила в свое приложение за месяц до этого.

Хотя многие функции Picsart можно использовать бесплатно, AI Replace и инструмент AI Background, который дает редактору возможность заменить фон фотографии другой сценой, созданной AI, зарезервированы для подписчиков Gold. На момент публикации AI Replace была доступна только на устройствах iOS, хотя компания заявляет, что скоро появится поддержка Android.

Вот подробная инструкция от Picsart, как избавиться от бывшего (на фото, разумеется):

Загрузите Picsart для iOS, откройте приложение и коснитесь знака + в нижней части экрана.

Загрузить фото вас и вашего бывшего

Прокрутите панель инструментов внизу экрана до пункта до «Рисовать» (Draw)

Прокрутите открывшееся меню и выберите «AI Replace» в нижней части экрана

Проведите кистью по человеку, которого хотите заменить, и нажмите «AI Replace»

Опишите словами, чем бы вы хотели заменить своего бывшего (например, змеей, флагом, собакой, буррито) и выберите «Создать изображение» (Generate Image)

Загрузите или отредактируйте изображение дальше

Живите собственной, лучшей жизнью!

Источники: PetaPixel, Picsart