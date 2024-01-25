Новости Софт 25.01.2024 в 15:05 comment views icon

Только по ордерам. Amazon ограничит доступ полиции к получению видео с умных дверных звонков Ring

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Только по ордерам. Amazon ограничит доступ полиции к получению видео с умных дверных звонков Ring

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Со следующей недели компания выключит Request For Assistance программу, которая позволяла правоохранителям получать записи с умных дверных звонков и камер наблюдения пользователей. В дальнейшем службы должны получить и предоставить официальный ордер, чтобы использовать эти данные, сообщает Bloomberg.

Между тем критике подвергалась и практика компании, которая позволяла полиции почти беспрепятственно получать доступ к записям с умных дверных звонков или камер наблюдения Ring. В начале компания посылала пользователям письма с просьбой поделиться видео с полицией добровольно, а уже в 2021-м требовала от правоохранителей и пожарных обнародовать эти запросы через отдельную программу Neighbors. Сейчас же доступ к видео предоставят только по официальному ордеру.

Ring тем временем говорит, что «‎посвятит свои ресурсы новым продуктам и программам в Neighbors»  приложении, которое предоставляет предупреждения о преступлениях и безопасности в реальном времени от соседей и местных правоохранительных органов.

Критиковали компанию и из-за того, что записи с устройств Ring нередко появлялись в интернете. В 2022 году Amazon и MGM даже анонсировали телешоу Ring Nation с вирусными видео, снятыми умными дверными звонками и камерами. В декабре прошлого года Google также заявила, что изменит функцию истории местонахождений на Картах, устранив возможность для полиции запрашивать данные обо всех, кто находился вблизи места преступления.

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