Том Круз – как пилот истребителя, и как механик на гонках «Формула-1» / Гран-при Майами [Видео]

Том Круз отдал дань уважения королю Карлу III во время коронационного концерта всех звезд в Виндзорском замке в воскресенье вечером – через 24 часа после коронации нового монарха. Актёр передал своё сообщение прямо из кабины самолета, которым он самостоятельно управлял:

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«Пилот – пилоту, Ваше Величество, вы можете быть моим ведомым в любое время».

Отметим, Карл III, ещё будучи принцем Уэльским, в 1971-1976 годах находился на воинской службе, где прошёл курс обучения как пилот истребителя и военного вертолёта. В свою очередь Том Круз является большим поклонником авиации. После съёмок в фильме Top Gun актёр брал уроки пилотирования и в 1994 году получил лицензию пилота.

Tom Cruise x formula 1

He is cooking cooking pic.twitter.com/YvaqJh4iH8 — 🕷 (@cruisedtom) May 7, 2023

Следует добавить, что Том Круз проявляет интерес и к другим скоростным транспортным средствам. В его личном гараже есть несколько спортивных мотоциклов. Также он уделяет немало времени и гоночным автомобилям. В 2011 году Том Круз принял участие в промо компании команды Red Bull, пилотируя болид «Формулы-1» на трассе Willow Springs в Калифорнии. А в минувшее воскресенье актёр посетил первое Гран-при «Формулы-1» в Майами. Там он в качестве механика команды пит-стопа проверил свои навыки по замене колеса гоночного болида.

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В рамках гоночного уик-энда Том Круз также встретился с актёрами серии фильмов «Форсаж» Вином Дизелем и Лудакрисом. Фотографию троих актёров опубликовал у себя в Instagram Вин Дизель, подписав её «Маверик встречает Торетто…».

Напомним, мировая премьера фильма «Форсаж X» запланирована на 19 мая, старт показа в Украине состоится 17 мая.

Источник: deadline, people