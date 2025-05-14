Том Круз в «Миссия невыполнима 2» исполнил трюк со сломанной ногой — кадр оставили в фильме

Накануне премьеры ленты «Миссия невыполнима 8» Том Круз вспомнил о самых впечатляющих трюках, которые он реализовал в своей карьере — и один из таких пришлось завершать со сломанной ногой.

Речь идет о моменте с восхождением на гору в Моабе, штат Юта — начальную сцену из второй части франшизы, действие которой перенесли из Австралии из-за сильных дождей, но попали вместо этого в штормовой ветер.

«Я прилетел из Австралии, и здесь штормовой ветер. Мы не можем вывести съемочную группу на гору. Я истощен от смены часовых поясов, не знаю, что делать, чувствую давление. Мы пытались снять эту начальную сцену 6 месяцев», — вспоминает Круз в интервью Empire. «На следующий день погода улучшилась, я и подумал, что должен это сделать».

Том созвал команду и собрался на гору — очевидно, в сцене со скалолазанием он снимался сам, как и во многих других опасных эпизодах.

«Я лезу туда, где мне нужно быть для первого кадра. Регулирую темп. Если сорвусь — меня удержит трос страховки, но я ударюсь о гору. Сама скала была очень скользкой. В некоторые моменты я думал: «Боже, я скольжу, сейчас сорвусь». Когда я выполнял «Железный крест» (движение, где он подвешен между двумя кусками скалы), я на самом деле висел там, но не совсем правильно, и это видно».

«Люди не знают, что там есть фрагмент, где я прыгаю, но у меня сломана нога. Я никому об этом не сказал. Есть какие-то травмы? (очевидно, спросили Тома члены съемочной группы) А я просто продолжил», — говорит Круз. «Джон Ву (режиссер) сказал: «У нас есть кадр», но я приказал продолжить, потому что хотел целостную последовательность. Именно этот момент есть в фильме».

«Миссия невыполнима 8» с подзаголовком «Последняя расплата» должен стать финальным фильмом серии об Итане Ханте. Персонаж Круза будет спасать мир: на этот раз от опасной программы ИИ под названием The Entity, которая, кажется, предугадывает каждый шаг главного героя и может привести к катастрофе, если попадет во вражеские руки.

Учитывая то, что фильм финальный, Круз прибегнул, кажется, к еще большему количеству опасных трюков: в частности с подводной сценой, где актер находился на грани гипоксии, и моментом, где он прыгает с самолета, который в это время летит. В то же время один из самых сложных Тому так и не покорился, несмотря на настояния режиссера, которого актер впоследствии заставил повторить трюк, чтобы доказать, что он опасен.

«Миссия невыполнима: Последняя расплата» дебютирует в кинотеатрах Украины 22 мая. Кроме Круза к актерскому составу присоединились Эсай Моралес, Саймон Пегг, Виен Реймс, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф, Шей Вигем, Генри Черни, Грег Тарзан Дэвис, Мариэла Гаррига и Индира Варма, а также Ханна Уэддингем, Джанет Мактир, Холт Маккаллани, Кэти О’Брайан, Ник Офферман и Трамелл Тиллман.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Напомним, что предыдущая часть серии, «Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая», собрала $567 млн в прокате и принесла Paramount убытки в размере более $200 млн. Финальный фильм, по слухам, обошелся в $300 млн, а расходы выросли из-за вынужденных пауз во время забастовок в Голливуде, на момент которых было снято примерно 40% материала.