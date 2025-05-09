Том Круз заставил режиссера «Миссия невыполнима 8» воспроизвести один из трюков — чтобы доказать, что он опасен

62-летний Том Круз за годы своей карьеры отличился десятком опасных трюков, однако один из самых сложных так и не покорился ему в «Миссия невыполнима 8».

Этот трюк был связан с самолетом (один из элементов все же вошел в финальную версию ленты) и предполагал стойку на крыле транспорта в воздухе. Несмотря на то, что Круз годами готовился к подобному испытанию, полноценно сделать его не получилось, хотя режиссер Кристофер Маккуорри уж слишком настойчиво уговаривал актера довести дело до конца.

«Мы обсуждали сюжет, и Маккуорри сказал: «Я хочу, чтобы ты перепрыгнул отсюда сюда за пару секунд»», — рассказал Круз на пресс-конференции в Токио (через Games Radar). «Я ответил, что не могу этого сделать. Он тогда: «Хорошо, но я хочу, чтобы ты сделал это и это»».

Круз далее объяснил режиссеру, что ввиду скорости движения самолета и силы ветра, физика его тела будет ограниченной. Когда же и это не помогло, актер предложил Маккуорри попробовать воспроизвести трюк самостоятельно.

«Думаю, что лучше всего, если ты просто попробуешь это сделать. Сядешь в самолет, выйдешь на крыло и почувствуешь давление», — вспоминает свои слова Круз. «Ну и я начал его тренировать».

Маккуорри говорит, что прослушал «20-минутный инструктаж» от Круза, прежде чем выйти на крыло.

«Это было здорово, на самом деле. Очень весело. Я бы точно снялся еще раз», — поделился своими эмоциями режиссер.

Восьмая часть серии об Итане Ханте получила официальное название «Миссия невыполнима: Последняя расплата» и дебютирует в кинотеатрах Украины уже 22 мая.

По сюжету персонаж Круза ожидаемо должен спасти мир: на этот раз от опасной программы с ИИ под названием The Entity, которая, кажется, предвидит каждый шаг главного героя и может привести к катастрофе, если попадет во вражеские руки; и сталкивается с давним врагом из прошлого, по имени Габриэль (Эсай Моралес). В актерский состав также вернулись Саймон Пегг, Виен Реймс, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф, Шей Вигем, Генри Черни, Грег Тарзан Дэвис, Мариэла Гаррига и Индира Варма, а среди новичков появляются Анна Веддингем, Джанет Мактир, Холт Маккаллани, Кэти О’Брайан, Ник Офферман и Трамелл Тиллман.

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Предыдущая часть серии собрала $567 млн в прокате и принесла Paramount убытки в размере более $200 млн. Финальный фильм, по слухам, обошелся в $300 млн — сумма получилась огромной из-за вынужденных пауз во время забастовок в Голливуде, на момент которых было снято примерно 40% материала.