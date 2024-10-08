ТОП-5 новых и подержанных электромобилей сентября 2024 года в Украине

В течение сентября 2024 года в Украине стало на 4289 электромобилей больше. По сравнению с сентябрем предыдущего года спрос на транспортные средства на аккумуляторных источниках питания (BEV) уменьшился на 0,2%.

Вместе с тем, доля новых машин в регистрациях BEV составила 21%, против 18% в прошлом году. Больше всего электромобилей, зарегистрированных в Украине в течение сентября 2024 года, приходится не легковые авто — 4157 шт. (новых — 870 шт., подержанных — 3287 шт.). Среди 132 коммерческих электромобилей новыми были только 13 авто.

ТОП-5 новых электромобилей сентября:

ZEEKR 001 — 109 ед.; VOLKSWAGEN iD.4 — 103 ед.; HONDA M-NV — 102 ед.; BYD Song Plus — 91 од.; NISSAN Ariya — 74 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

NISSAN Leaf — 440 ед.; TESLA Model 3 — 325 ед.; TESLA Model Y — 310 ед.; VOLKSWAGEN e-Golf — 196 ед.; HYUNDAI Kona — 179 ед.

Всего с начала 2024 года свою первую регистрацию в Украине прошли более 39,9 тыс. электромобилей. Из них 20% были новыми транспортными средствами, а остальные 80% — подержанными.

Источник: Укравтопром