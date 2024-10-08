Новости Авто 08.10.2024 в 10:23 comment views icon

ТОП-5 новых и подержанных электромобилей сентября 2024 года в Украине

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Вадим Карпусь

Автор новостей

ТОП-5 новых и подержанных электромобилей сентября 2024 года в Украине

В течение сентября 2024 года в Украине стало на 4289 электромобилей больше. По сравнению с сентябрем предыдущего года спрос на транспортные средства на аккумуляторных источниках питания (BEV) уменьшился на 0,2%.

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Вместе с тем, доля новых машин в регистрациях BEV составила 21%, против 18% в прошлом году. Больше всего электромобилей, зарегистрированных в Украине в течение сентября 2024 года, приходится не легковые авто — 4157 шт. (новых — 870 шт., подержанных — 3287 шт.). Среди 132 коммерческих электромобилей новыми были только 13 авто.

ТОП-5 новых электромобилей сентября:

  1. ZEEKR 001 — 109 ед.;
  2. VOLKSWAGEN iD.4 — 103 ед.;
  3. HONDA M-NV — 102 ед.;
  4. BYD Song Plus — 91 од.;
  5. NISSAN Ariya — 74 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. NISSAN Leaf — 440 ед.;
  2. TESLA Model 3 — 325 ед.;
  3. TESLA Model Y — 310 ед.;
  4. VOLKSWAGEN e-Golf — 196 ед.;
  5. HYUNDAI Kona — 179 ед.

Всего с начала 2024 года свою первую регистрацию в Украине прошли более 39,9 тыс. электромобилей. Из них 20% были новыми транспортными средствами, а остальные 80% — подержанными.

Самые популярные кроссоверы 2024 года: Tesla Model Y, Toyota RAV4, Honda CR-V и другие

Источник: Укравтопром

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