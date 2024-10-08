ТОП-5 новых и подержанных электромобилей сентября 2024 года в Украине

В течение сентября 2024 года в Украине стало на 4289 электромобилей больше. По сравнению с сентябрем предыдущего года спрос на транспортные средства на аккумуляторных источниках питания (BEV) уменьшился на 0,2%.
Вместе с тем, доля новых машин в регистрациях BEV составила 21%, против 18% в прошлом году. Больше всего электромобилей, зарегистрированных в Украине в течение сентября 2024 года, приходится не легковые авто — 4157 шт. (новых — 870 шт., подержанных — 3287 шт.). Среди 132 коммерческих электромобилей новыми были только 13 авто.
ТОП-5 новых электромобилей сентября:
- ZEEKR 001 — 109 ед.;
- VOLKSWAGEN iD.4 — 103 ед.;
- HONDA M-NV — 102 ед.;
- BYD Song Plus — 91 од.;
- NISSAN Ariya — 74 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- NISSAN Leaf — 440 ед.;
- TESLA Model 3 — 325 ед.;
- TESLA Model Y — 310 ед.;
- VOLKSWAGEN e-Golf — 196 ед.;
- HYUNDAI Kona — 179 ед.
Всего с начала 2024 года свою первую регистрацию в Украине прошли более 39,9 тыс. электромобилей. Из них 20% были новыми транспортными средствами, а остальные 80% — подержанными.
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Источник: Укравтопром
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