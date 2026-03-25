Xiaomi показала первую прибыль в бизнесе электромобилей: продажи выросли на 200%

Xiaomi, которая только два года назад представила свой первый электромобиль, уже смогла получить прибыль от этого сегмента бизнеса. Фактически, выход в плюс занял около года.





В 2025 году ее подразделение электрокаров и ИИ показало прибыль в 900 млн юаней (около €111 млн) при выручке 106,1 млрд юаней (€13,15 млрд). Рентабельность пока невысокая, но здесь важно другое: скорость получения прибыли. Компания начала продавать автомобили только в 2024 году. На этом фоне результат выглядит впечатляющим. Выручка этого направления выросла на 223,8% в годовом измерении, а валовая маржа достигла 24,3% — это на 5,8 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Продажи тоже движутся вверх без пауз. В 2025 году Xiaomi поставила 411 082 электромобиля — это на 200,4% больше, чем в 2024-м. Средняя цена продажи поднялась на 7,1% и составила 251 171 юань (примерно €31 200). Самым эффективным месяцем по продажам стал декабрь 2025 года — тогда компания отгрузила 50 212 авто.

В 2026 году Xiaomi ставит еще более амбициозную планку — реализовать 550 000 электромобилей. Ключевую роль в этом должна сыграть новая модель Xiaomi SU7, которая должна подтолкнуть продажи.





Таким образом, Xiaomi фактически за год прошла путь, на который у традиционных автопроизводителей уходят годы. Компания смогла существенно увеличить продажи и вышла на прибыль. Если темпы сохранятся, Xiaomi имеет все шансы быстро закрепится среди крупных игроков рынка электромобилей.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: arenaev