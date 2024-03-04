Новости Авто 04.03.2024 в 12:21 comment views icon

Toyota говорит, что продолжит покупать кредиты, чтобы не «растрачивать» деньги на электромобили

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Автопроизводители, которые не вписываются в экологические нормы стран и хотят избежать проблем с регуляторами, вынуждены покупать так называемые нормативные кредиты у других компаний, которые соответствуют требованиям — например, у Tesla, которая производит исключительно электромобили (компания Илона Маска заработала на этом уже $9 млрд).

Гендиректор Toyota, похоже, не разделяет общественного увлечения электрокарами — по его мнению, они будут составлять всего 30% рынка новых автомобилей США в 2030 году (около половины от показателей, которых Управление по охране окружающей среды США (EPA) стремилось достичь в прошлом году).

Как крупнейший производитель гибридных автомобилей в автомобильной промышленности, Toyota предпочитает и в дальнейшем покупать кредиты, чтобы соответствовать требованиям регулятора, а не «тратить» деньги на электромобили с аккумуляторами, судя по комментариям гендиректора Теда Огавы изданию Automotive News.

«Знаю, что EPA сейчас пересматривает, каким должен быть уровень регулирования. Однако опять же, наша отправная точка — это спрос потребителей. Так, например, правила 2030 года утверждают, что на рынке новых автомобилей большая часть должна составлять BEV, но наш текущий план составляет около 30%», — сказал Огава.

Сейчас компания строит аккумуляторный комплекс стоимостью $13,9 миллиона в Северной Каролине, продукция которого будет использоваться в ее электромобилях и гибридах, продаваемых в Северной Америке. С 2021 года Toyota инвестировала около $17 миллиардов в свои производственные операции в США для создания преимущественно гибридов.

Toyota сейчас является одним из самых продаваемых автопроизводителей, но на электромобили приходилось менее 1% от общего объема продаж в прошлом году.

«Конечно, по сравнению с Tesla, мы отстаем. Однако мы догоняем не только продукт, но и экосистему сферы BEV», — добавил Огава.

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