Tesla, как известно, не выпускает даже гибридов (лишь «чистые» на аккумуляторах BEV), но это совсем не мешает компании Илона Маска помогать продавать приходящие в упадок авто с ДВС и зарабатывать на так называемых нормативных кредитах очень хорошие деньги (как иронично). Лишний раз убедиться в этом можно, заглянув в недавний годовой отчет Tesla по форме 10-K, подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Напомним, нормативные кредиты (zero-emission vehicle) — это фактически «чистые» дотации от других автопроизводителей, которые не вписываются в экологические нормы (нормативы предельно допустимых выбросов), действующие в разных странах. В таком случае автопроизводители вынуждены во избежание проблем с регуляторами и штрафов покупать так называемые нормативные кредиты у другого автопроизводителя, который соответствует этим требованиям. Например, у Tesla, которая производит исключительно электромобили.

И для Tesla это очень прибыльный бизнес (поскольку никаких дополнительных расходов): только в 2023 году компания заработала на этих кредитах $1,79 млрд (весь доход за 2023-й — $96,77 млрд), а с 2009 года этот бизнес суммарно принес почти $9 млрд.

Легкие деньги для Tesla — сколько компании Илона Маска принесли нормативные кредиты

Да, доля этих кредитов в общих продажах выглядит не так потрясающе, как взятая отдельно в абсолютных цифрах. Однако на этих кредитах Tesla не несет практически никаких дополнительных расходов, поэтому весь доход по ним фактически является чистой прибылью. Поэтому это довольно приятный бонус — в 2020-м году именно благодаря этим кредитам Tesla впервые стала прибыльной. Тогда Закари Киркхорн, который на тот момент еще занимал должность финансового директора Tesla, заявил, что ожидает, что прибыль от кредитов постепенно будет рассеиваться. Но произошло наоборот: в 2020-м Tesla заработала на этих кредитах $1,58 млрд, затем в 2021-м это направление принесло на 7%, но потом компания получала ежегодно (2022 и 2023) более $1,7 млрд.

И пока ничто не указывает на изменение этого очень позитивного для Tesla тренда: правила выбросов только ужесточаются — Европа установила это более строгие нормативы по выбросам авто, начиная со следующего года, а Великобритания затвердила новые правила с постепенным запретом авто с ДВС (с 2024 года доля моделей с нулевым уровнем выбросов в структуре продаж каждого автопроизводителя не ниже 22%).

Кроме того, замедление электрификации другими автопроизводителями (Volkswagen, General Motors и другие на фоне недостижение поставленных целей существенно порезали инвестиции в направление электромобилей и перенесли или вообще отменили отдельные проекты/инициативы) гарантирует, что это направление бизнеса компании Илона Маска (по продаже нормативных кредитов) в дальнейшем будет только процветать. Кроме упомянутых VW и GM, в последние годы в помощи в соблюдении стандартов выбросов нуждались Honda и Jaguar Land Rover.