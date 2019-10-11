Toyota LQ — максимально футуристичный концепт автономного электромобиля со встроенным искусственным интеллектом «Yui»

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Только мы похвалили второе поколение «водородомобиля» Toyota Mirai за адекватную по сравнению с первой версией внешность, как японские дизайнеры вновь на практике доказали, что не собираются отказываться от вычурного футуристичного стиля. Просто посмотрите на новый концепт электромобиля Toyota LQ и серийный Мираи вам наверняка понравится еще больше.

Модель является логическим развитием концепта Toyota «Concept-i», представленного в 2017 году на выставке потребительской электроники CES.



TOYOTA Concept-i series (2017)

Ее можно будет увидеть вживую на Tokyo Motor Show в конце октября текущего года. Электромобиль выполнен в габаритах 4,530×1,840×1,480 мм с колесной базой 2,700 мм и весом 1680 кг, он вмещает четырех человек и способен проехать от полного заряда батарей неназванной емкости порядка 300 км.

Одной из главных «фишек» концепта Toyota LQ выступает встроенный искусственный интеллект «Yui», который обучается во время взаимодействия с водителем, чтобы впоследствии установить тесную связь «человек-машина» и обеспечить персонализированную поддержку и, естественно, автономное управление четвертого уровня.

Разработка «Yui» и автономной системы управления велась совместно с Toyota Research Institute (TRI), при этом с июня по сентябрь 2020 года пройдут публичные тесты системы «Toyota Yui Project Tours 2020», во время которой обычные пользователи получат возможность воспользоваться ИИ.

«Yui» будет отслеживать эмоциональное состояние водителя и уровень стресса, чтобы в случае необходимости обеспечить необходимую безопасность и комфорт. В частности, ИИ будет использовать интерактивную голосовую связь, встроенную в сидения систему массажа, подсветку салона, кондиционирование и даже ароматы и музыку. Если с эмоциями все в порядке, то ИИ будет озвучивать необходимую информацию, включая навигацию, степень загруженности дорог, точки интереса и т.д.

Система автоматического вождения четвертого уровня (SAE2 Level 4) позволит водителю вовсе не прикасаться к рулю от начала и до завершения поездки. Система автоматической парковки Automated Valet Parking System была разработана совместно с Panasonic, она не только припаркует электромобиль с минимальным зазором между автомобилями (порядка 20 см, для экономии пространства), но и самостоятельно найдет свободное в место в заданном районе. Система использует камеры, сонары и радары концепта, а также способна подключаться к камерам видеонаблюдения на парковке для более полной картины.

Концепт Toyota LQ также оснащается дисплеем Augmented Reality Head’s Up Display (AR-HUD) дополненной реальности от Panasonic; массажными креслами с вентиляцией от Toyota Boshoku; информативной умной подсветкой салона (указывает на режим движения авто/ручной, к кому конкретно обращается ИИ и т.д.); фары с проекцией данных на дорогу для водителя и пешеходов (Digital Micromirror Device);

Источник: Toyota