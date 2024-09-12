TOYOTA RAV-4 и Yaris Cross – самые популярные гибридные авто в Украине

В прошлом месяце украинцы приобрели более 3,1 тыс. гибридных легковых автомобилей. Речь идет как о мягких гибридах, так и о гибридах, подключаемых к сети. По сравнению с августом прошлого года количество приобретенных гибридов выросло на 76%.
В отличие от электромобилей, которые в своем большинстве впервые регистрируются в Украине бывшими в употреблении (82%), в сегменте гибридов ситуация кардинально противоположная. Доля новых автомобилей среди общего количества гибридов составляет 58%. Хотя наблюдается постепенное снижение этого показателя. В августе прошлого года было зарегистрировано 63% новых гибридных автомобилей.
В сегменте новых легковых гибридных автомобилей лидером рынка остается TOYOTA. Самые популярные среди украинцев модели выглядят следующим образом:
- TOYOTA RAV-4 — 414 ед.;
- TOYOTA Yaris Cross — 134 ед.;
- NISSAN X-Trail — 133 ед.
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками рейтинг популярности выглядит следующим образом:
- FORD Fusion US — 92 ед.;
- TOYOTA RAV-4 — 78 ед.;
- KIA Niro — 73 ед.
Спрос на электромобили в Украине вырос на 68%: доминируют подержанные модели, самая популярная – Nissan Leaf
Источник: Укравтопром
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: