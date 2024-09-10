Спрос на электромобили в Украине вырос на 68%: доминируют подержанные модели, самая популярная — Nissan Leaf

В Украине продолжает расти спрос на электромобили. Так, в августе 2024 года украинский автопарк пополнился на 6445 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 68% больше, чем в августе 2023 года.
Отмечается, что чаще всего украинцы покупают подержанные электромобили. Лишь 18% из всех зарегистрированных BEV были новыми автомобилями. Что интересно, в прошлом году доля была такой же.
Львиная часть — 6302 единицы или 97,8% — приходится на легковые электромобили. Среди них 1159 единиц (18,4%) были новыми, остальные 5143 единицы (81,6%) — подержанными. Среди 143 зарегистрированных коммерческих электромобилей только 5 единиц (3,5%) были новыми.
Наиболее популярными новыми электромобилями среди украинцев в августе были следующие модели:
- BYD Song Plus — 174 ед.;
- Honda M-NV — 169 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 147 ед.;
- Зикр 001 — 107 ед.;
- Nissan Ariya — 83 ед.
Среди бывших в употреблении впервые зарегистрированных в Украине преобладали следующие электромобили:
- Nissan Leaf — 658 ед.;
- Tesla Model Y — 588 ед.;
- Tesla Model 3 — 561 ед.;
- Hyundai Kona — 308 ед.;
- Volkswagen e-Golf — 289 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. электромобилей. Из общего количества 20% приходилось на новые авто, 80% — подержанные.
Источник: Укравтопром
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