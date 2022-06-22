Toyota займётся переработкой аккумуляторов электромобилей в рамках проекта сооснователя Tesla

Компания Toyota решила сотрудничать с Redwood Materials с целью сбора и переработки автомобильных батарей. Компания Redwood Materials, возглавляемая соучредителем Tesla Дж. Б. Штробелем, занимается переработкой аккумуляторов. План состоит в том, чтобы старые изношенные батареи либо обновлять, либо разбирать на материалы, которые далее можно использовать для создания новых батарей.

Redwood Materials планирует производить материалы для анодов и катодов. Конечная цель компании состоит в том, чтобы создать «замкнутую цепочку поставок для электромобилей». Иными словами, компания намерена использовать батареи от старых электромобилей и создавать из них батареи для новых автомобилей.

Toyota сейчас только начинает выпускать аккумуляторные электромобили с большим запасом хода, и батареи у них ещё достаточно новые. Toyota и Redwood сосредоточились на «первой волне аккумуляторных электромобилей», которым уже более 20 лет, и срок их службы приближается к концу. В основном это Toyota Prius первого поколения. Redwood Materials заявляет, что в будущем планирует вести операционную деятельность рядом с «недавно объявленным заводом по производству аккумуляторов Toyota в Северной Америке» на восточном побережье, вероятно, имея в виду завод в Северной Каролине.

Также Redwood Materials заявила, что ежегодно получает на переработку батареи суммарной ёмкостью в 6 ГВтч. К 2025 году она надеется производить компоненты для батарей суммарной ёмкостью 100 ГВтч, а к 2030 году этот показатель планируется увеличить в 5 раз.

Источник: The Verge