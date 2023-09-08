Трафик ChatGPT падает третий месяц подряд, однако с началом учебного года ситуация должна изменится

Согласно исследованиям компании Similarweb, большая языковая модель ChatGPT от OpenAI, пережив пик весной теряет трафик уже третий месяц подряд. Однако с началом учебного года ситуация должна изменится.
В августе количество посещений сайта ChatGPT из десктопных и мобильных браузеров по всему миру уменьшилось на 3% до 1,43 млрд, после падения примерно на 10% по сравнению с каждым из предыдущих двух месяцев. Количество времени, проведенного посетителями на сайте, также уменьшалось ежемесячно с марта, от среднего значения 8,7 минут до 7 минут на сайте в августе.
- ChatGPT продолжает оставаться одним из крупнейших сайтов в мире, получив 1,4 млрд посещений в августе по сравнению с 1,2 млрд посещений, например, поисковой системы Bing от Microsoft. С нуля перед запуском в конце ноября сайт chat.openai.com достиг 266 млн посетителей в декабре, в следующем месяце вырос еще на 131% и достиг пика в 1,8 млрд посещений в мае. Similarweb ставит openai.com на 28 место в мире, в основном благодаря ChatGPT.
- В США количество посещений сайта в августе выросло на 0,4%, тогда как по всему миру оно упало на 3%. Это произошло после трех месяцев падения посещаемости с пьянящих пиков несколькими месяцами ранее.
- Количество уникальных посетителей сайта, которое также упало в июне и июле, в августе выросло на 3% по сравнению с предыдущим месяцем в США и на 0,3% во всем мире.
- Character AI и ChatGPT выпустили мобильные приложения в последние месяцы, но разрыв между ними в использовании мобильных приложений намного меньше, чем в случае веб-трафика. В августе у Character AI было 4,2 миллиона ежемесячных активных пользователей приложений для iOS и Android по сравнению с примерно 6 миллионами у ChatGPT. Другими словами, ChatGPT имеет примерно на 40% больше пользователей на мобильных устройствах, по сравнению с почти 120% преимуществом в уникальных посетителях.
На первых двух графиках обозначено количество трафика ChatGPT в США и мире. На американском графике уже произошло выравнивание, тогда как по всему миру количество заходов на сайт падает. Третий график — это сравнение с основными конкурентами: Character AI и Google Bard. Зависимость количества трафика каждого из них вести себя по-разному.
Летнее падение связывают с каникулами в учебных заведениях. Процент пользователей в диапазоне 18-24 лет падал с начала лета как в США, так и по миру.
Если сравнить уровень трафика Character AI и ChatGPT через мобильные приложения, то может показаться, что разница не велика (1 диаграмма), однако посещение сайта через мобильный или десктопный браузер отличается на порядок.
ChatGPT во время исследования провалил более половины вопросов по программированию