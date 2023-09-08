Трафик ChatGPT падает третий месяц подряд, однако с началом учебного года ситуация должна изменится

Согласно исследованиям компании Similarweb, большая языковая модель ChatGPT от OpenAI, пережив пик весной теряет трафик уже третий месяц подряд. Однако с началом учебного года ситуация должна изменится.

В августе количество посещений сайта ChatGPT из десктопных и мобильных браузеров по всему миру уменьшилось на 3% до 1,43 млрд, после падения примерно на 10% по сравнению с каждым из предыдущих двух месяцев. Количество времени, проведенного посетителями на сайте, также уменьшалось ежемесячно с марта, от среднего значения 8,7 минут до 7 минут на сайте в августе.

ChatGPT продолжает оставаться одним из крупнейших сайтов в мире, получив 1,4 млрд посещений в августе по сравнению с 1,2 млрд посещений, например, поисковой системы Bing от Microsoft. С нуля перед запуском в конце ноября сайт chat.openai.com достиг 266 млн посетителей в декабре, в следующем месяце вырос еще на 131% и достиг пика в 1,8 млрд посещений в мае. Similarweb ставит openai.com на 28 место в мире, в основном благодаря ChatGPT.

В США количество посещений сайта в августе выросло на 0,4%, тогда как по всему миру оно упало на 3%. Это произошло после трех месяцев падения посещаемости с пьянящих пиков несколькими месяцами ранее.

Количество уникальных посетителей сайта, которое также упало в июне и июле, в августе выросло на 3% по сравнению с предыдущим месяцем в США и на 0,3% во всем мире.

Character AI и ChatGPT выпустили мобильные приложения в последние месяцы, но разрыв между ними в использовании мобильных приложений намного меньше, чем в случае веб-трафика. В августе у Character AI было 4,2 миллиона ежемесячных активных пользователей приложений для iOS и Android по сравнению с примерно 6 миллионами у ChatGPT. Другими словами, ChatGPT имеет примерно на 40% больше пользователей на мобильных устройствах, по сравнению с почти 120% преимуществом в уникальных посетителях.

На первых двух графиках обозначено количество трафика ChatGPT в США и мире. На американском графике уже произошло выравнивание, тогда как по всему миру количество заходов на сайт падает. Третий график — это сравнение с основными конкурентами: Character AI и Google Bard. Зависимость количества трафика каждого из них вести себя по-разному.

Летнее падение связывают с каникулами в учебных заведениях. Процент пользователей в диапазоне 18-24 лет падал с начала лета как в США, так и по миру.

Если сравнить уровень трафика Character AI и ChatGPT через мобильные приложения, то может показаться, что разница не велика (1 диаграмма), однако посещение сайта через мобильный или десктопный браузер отличается на порядок.