Трамп нарушил обещание и вернулся в X (бывший Twitter) — с историческим магшотом

Бывший президент США Дональд Трамп написал в соцсети Twitter (теперь известной как X), нарушив более чем 2-летнее молчание на платформе.

Напомним, после митинга сторонников Трампа, который закончился штурмом Капитолия и гибелью 5 человек, 8 января 2021 года предыдущая администрация Twitter ограничила доступ Трампа к соцсети ─ в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию. Однако после приобретения Twitter Илоном Маском на платформе произошли кардинальные перемены. Новый владелец снял предыдущие блокировки с ряда учетных записей, в том числе и Дональда Трампа. Хотя на этапе опроса сам Трамп заявлял, что не видит смысла возвращаться в Twitter. Он продолжал размещать свои публикации в Truth Social, пока в четверг не оказался в тюрьме. И теперь Трамп передумал.

Первый твит Трампа с 8 января 2021 года появился после того, как в четверг он был помещен в тюрьму по 13 пунктам обвинениям в уголовных преступлениях, связанных с вмешательством в выборы в штате Джорджия в 2020 году. Бывший президент, который претендует на переизбрание в 2024 году, написал в Twitter вскоре после того, как его фотография под арестом стала достоянием общественности.

В своем твите Дональд Трамп направил своих подписчиков и читателей на страницу по сбору пожертвований.

«Сегодня в печально известной жестокой тюрьме округа Фултон, штат Джорджия, я был АРЕСТОВАН, несмотря на то, что не совершал НИКАКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ», — говорится в сообщении по сбору средств. «… Если вы можете, пожалуйста, внесите свой вклад в изгнание мошенника Джо Байдена из Белого дома и СПАСИТЕ АМЕРИКУ во время этой темной главы в истории нашей страны».

Отметим, фактически Трамп не сидит в тюрьме. Он прибыл в тюрьму округа Фултон, где у него взяли отпечатки пальцев и сделали фотографию, которая тут же разошлась по интернету и стала вирусной. Но после внесения залога в сумме $200 тыс. Трамп покинул заведение.

Источник: techcrunch