Дональд Трамп повертається у Facebook та Instagram — його акаунти заблокували 2 роки тому після штурму Капітолія

Meta відновить акаунти Трампа у Facebook та Instagram протягом наступних кількох тижнів. Якщо експрезидент США знову порушить політику компанії щодо контенту, його облікові записи забанять на період від одного місяця до року — “в залежності від тяжкості порушення”.

“Як правило, ми не хочемо перешкоджати відкритим, публічним і демократичним дебатам на платформах Meta — особливо в контексті виборів у демократичних суспільствах, таких як Сполучені Штати. Громадськість повинна мати можливість почути те, що говорять їхні політики — хороше, погане та жахливе — щоб вони могли зробити усвідомлений вибір під час голосування”, — йдеться у дописі, опублікованому в блозі Meta у середу.

На тлі оголошення Meta оновила свою політику щодо контенту, який явно не порушує її правила, але може заохочувати до шкідливої чи насильницької поведінки (як-от заклики до атаки на Капітолій 6 січня). Якщо такий вміст буде виявлено в майбутньому, його розповсюдження обмежать — тобто заборонять репости. Meta також може обмежити доступ облікового запису до рекламних інструментів.

Ending Suspension of Trump’s Accounts With New Guardrails to Deter Repeat Offenses https://t.co/M6U6MIoEl2 — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) January 25, 2023

Після смертоносного штурму Капітолія, який стався 6 січня два роки тому, Трампу заборонили користуватися Facebook та Instagram. Марк Цукерберг заявив, що експрезидента відсторонили “за провокування насильства та похвалу дій бунтівників”. Meta була однією з перших платформ, яка забанила Дональда Трампа, фактично видаливши всі його облікові записи з основних служб соціальних мереж.

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Спочатку блокування здійснили на невизначений термін, але пізніше Meta переглянула рішення — після вказівок своєї наглядової ради (внутрішньої групи експертів, які консультують компанію щодо модерації контенту). Рада стверджувала, що заборона на невизначений термін є недоречною, і закликала Meta підготувати нову політику, яка регулюватиме шкідливі заяви публічних осіб.

У червні 2021 року Нік Клегг, віцепрезидент Meta з глобальної політики, оголосив, що відсторонення Трампа триватиме два роки, і компанія вирішить, чи відновлювати його облікові записи, коли “ризик для громадської безпеки зменшиться”. У тому ж червневому дописі Клегг заявив, що компанія запровадить “суворий набір санкцій, які будуть введені в дію, якщо пан Трамп знову порушить політику в майбутньому, аж до повного видалення його сторінок і облікових записів”.

Обліковий запис Трампа в Twitter було відновлено в листопаді минулого року. Після купівлі компанії Ілон Маск провів у Twitter опитування, чи варто дозволити колишньому президенту повернутися на сайт. Трамп ще офіційно не повернувся до Twitter та продовжує користуватися своєю власною платформою Truth Social як основним засобом спілкування.

“FACEBOOK, який втратив мільярди доларів після блокування вашого улюбленого президента, мене, щойно оголосив, що відновлює мій обліковий запис. ДЯКУЮ TRUTH SOCIAL ЗА ТАКУ НЕЙМОВІРНУ РОБОТУ”, — написав Трамп після новини про розблокування.

Відновлення облікового запису відбулося через кілька місяців після того, як Трамп офіційно оголосив, що балотуватиметься на вибори у 2024 році. Протягом кампаній 2016 і 2020 років його команда витратила мільйони лише на рекламу у Facebook та Instagram. У 2019 році Twitter заборонив політичну рекламу на своїй платформі.

Раніше цього місяця представники команди, яка займається передвиборчою кампанією Трампа у 2024 році, звернулися до Meta з проханням розблокувати доступ колишнього президента до його облікових записів.

“Ми вважаємо, що заборона облікового запису президента Трампа у Facebook різко спотворила та загальмувала публічний дискурс”, — йдеться в їхньому листі.

В очікуванні рішення Meta двоє законодавців-демократів у грудневому листі закликали компанію подовжити заборону Трампа. Конгресмен Адам Шифф, голова комітету Палати представників з розслідування нападу на Капітолій 6 січня, написав:

“Для того, щоб Meta надійно підтримувала законну політику чесності виборів, важливо, щоб і надалі заборона на колишнього президента Трампа зберігалась”.

Майже через рік після заборони доступу до Facebook, Instagram та Twitter, у лютому 2022 року, Трамп запустив власну платформу соціальних мереж. На момент публікації статті Трамп зібрав понад 4,5 мільйона підписників у Truth Social порівняно з майже 34 мільйонами у Facebook і 90 мільйонами підписників у Twitter до блокування.

Джерело: The Verge