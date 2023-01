Дональд Трамп повертається у Facebook та Instagram — його акаунти заблокували 2 роки тому після штурму Капітолія

Meta відновить акаунти Трампа у Facebook та Instagram протягом наступних кількох тижнів. Якщо експрезидент США знову порушить політику компанії щодо контенту, його облікові записи забанять на період від одного місяця до року — “в залежності від тяжкості порушення”.

На тлі оголошення Meta оновила свою політику щодо контенту, який явно не порушує її правила, але може заохочувати до шкідливої чи насильницької поведінки (як-от заклики до атаки на Капітолій 6 січня). Якщо такий вміст буде виявлено в майбутньому, його розповсюдження обмежать — тобто заборонять репости. Meta також може обмежити доступ облікового запису до рекламних інструментів.

