Трассировку лучей в массы: NVIDIA анонсировала широкую поддержку Raytracing игровыми движками и создала инструментарий GameWorks RTX для разработчиков

В рамках проведения конференции GDC 2019 компания NVIDIA рассказала, что видеокарты серий GeForce 10 и GeForce 16 получат поддержку трассировки лучей DirectX Raytracing (DXR) в апрельском обновлении драйвера. Пока что поддержкой трассировки лучей в реальном времени реализована лишь в игровых движках Unreal Engine и Unity. Но в дальнейшем эта технология будет доступна в более широком перечне проектов.

Предварительная версия Unreal Engine 4.22 с поддержкой трассировки лучей уже доступна, а финальный релиз ожидается в среду, во время выступления Epic на GDC 2019. С 4 апреля в Unity также появится оптимизированная поддержка трассировки лучей в экспериментальном билде, который будет доступен на GitHub для всех пользователей с полным ознакомительным доступом в релизе Unity 2019.03.

В дальнейшем поддержка трассировки лучей в реальном времени появится также в таких игровых движках, как Frostbite Engine от DICE/EA, Northlight Engine от Remedy Entertainment и в движках от Crystal Dynamics, Kingsoft, Netease и других.

Кроме того, чтобы разработчикам было проще внедрять поддержку трассировки лучей в реальном времени в свои игры, компания NVIDIA подготовила инструментарий GameWorks RTX. Этот набор инструментов доступен для игрового сообщества в открытой форме по лицензии GameWorks и включает плагины для Unreal Engine 4.22 и ознакомительную версию Unity 2019.03.

GameWorks RTX включает:

RTX Denoiser SDK – библиотека для быстрого создания трассировки лучей в реальном времени с помощью методов шумоподавления для снижения необходимого количества лучей и семплов на пиксель. Она включает алгоритмы для отрисовки теней, зеркальных отражений, глобального освещения и рассеянного освещения методом трассировки лучей;

Nsight for RT – отдельный инструмент, который поможет разработчикам провести отладку и профилирование графических приложений, сделанных с помощью DXR и других поддерживаемых API.

Более подробно ознакомиться с NVIDIA GameWorks RTX можно по следующему адресу.