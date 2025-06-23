Сюжетный трейлер Borderlands 4 показал Часомира, подполье Клаптрепа и начало революции на Кайросе

Трейлер Borderlands 4 раскрывает сюжетные тайны — игрокам показали диктатора Хранителя Времени, кибернетическое рабство и возвращение Клаптрепа.

Gearbox опубликовала новый сюжетный трейлер Borderlands 4, который впервые раскрывает основной сюжет игры. В центре — Хранитель Времени, диктатор новой планеты Кайрос, держащий ее жителей под контролем с помощью кибернетических имплантов «Молния».

Главных героев — новых Охотников за Хранилищами — после аварийной посадки захватывают в плен и принудительно вшивают импланты. Они вынуждены подчиняться режиму или бороться за свободу. Против Часомира выступает подпольное сопротивление, среди которого — хорошо знакомый Клаптреп. Он объявил себя «гением Багрового Сопротивления» и собирается завербовать игроков к борьбе с Орденом.

Часомир правит из крепости под названием Город Доминион, откуда отправляет командиров подавлять хаос. Но после прибытия спутника Элпис все выходит из-под контроля — на планете назревает революция, а игрок попадает в самый ее эпицентр.

Borderlands 4 разворачивается в открытом бесшовном мире Кайроса с новыми механиками исследования и боя. Игроки смогут использовать двойные прыжки, скольжение, уклонение, захват на фиксированную точку и участвовать в динамических событиях. Loot-система также переработана — Gearbox обещает, что легендарное оружие снова станет особенным.

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Разработчики уверяют, что в Borderlands 4 будет меньше «туалетного юмора». Хотя, судя по заявлению одного из боссов о том, что настоящий фанат без колебаний выложит $80 за сиквелкажется, что с новым тоном в игре разобрались ещё не все — по крайней мере внутри самой студии. Кстати, спойлер: полное издание в итоге стоит более $130.

Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет позже в 2025 году.

Источник: Game Spot