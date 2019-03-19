NVIDIA добавит поддержку трассировки лучей DirectX Raytracing (DXR) для видеокарт серий GeForce 10 и GeForce 16 в апрельском обновлении драйвера

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О новой 7-нм графической архитектуре Ampere на прошедшей сегодня ночью пресс-конференции NVIDIA в рамках выставки GTC 2019, вопреки ожиданиям, так речь и не зашла. Но «зеленый» чипмейкер сделал другой важный анонс, касающийся игровых видеокарт актуального (Turing) и прошлого (Pascal) поколений.

В следующем месяце выйдет новая версия драйвера, которая добавит некоторым видеокартам без специализированных физических ядер RT поддержку технологии трассировки лучей DirectX Raytracing (DXR). Для этих видеокарт, которые перечислены на изображении ниже, поддержка технологии DXR будет «базовой», а отвечать за выполнение соответствующих расчетов будут шейдерные процессоры.

В случае графической архитектуры Pascal, лежащей в основе видеокарт GeForce 10 Series, поддержка DXR ограничена вычислениями с одинарной точностью FP32, тогда как архитектура Turing, использующая в актуальных моделях GeForce 16 series, обеспечивает возможность выполнения вычислений в режимах FP32 и INT32. Само собой, ни о каких 60 кадрах в секунду при активном рейтрейсинге в современных играх речи быть не может даже близко. Даже GTX 1080 Ti, самая производительная модель прошлого поколения, в тандеме с высокопроизводительным CPU Core i9 сильно отстает от моделей с ядрами RT.

NVIDIA отдельно оговаривает, что для наилучших результатов требуется еще поддержка технологии сглаживания Deep Learning Super-Sampling (DLSS), которая по-прежнему остается эксклюзивной для видеокарт RTX.

Наглядно оценить разницу производительности в играх с трассировкой лучей между GeForce GTX и GeForce RTX позволяют графики ниже:

Пока что поддержка RTX для моделей видеокарт NVIDIA GeForce 10-й и GeForce 16-й серий будет доступна только в играх на игровых движках Unity и Unreal.

В будущем список поддерживаемых движков обещают расширить, но конкретно пока не говорят какими разработками и когда это случится.

Экшен-MMORPG Dragon Hound, показанная NVIDIA на недавней выставке CES, станет одной из первых (если не самой первой) игрой с поддержкой DXR для вышеупомянутых карт GTX. За ней последуют другие игры, в которых уже есть поддержка NVIDIA RTX, включая Battlefield V и Shadow of the Tomb Raider, а также синтетические тесты, включая Port Royal. Насколько хороши окажутся эти реализации и насколько остро будет ощущаться дефицит производительности, еще предстоит узнать.

Очевидно, что этим шагом NVIDIA хочет на базе более доступных видеокарт GTX показать преимущества новой технологии с целью стимулирования спроса на более дорогие модели RTX.

Источник: TechPowerUp и The Verge