Киллиана Мерфи задержали в аэропорту из-за пули из "Острых козырьков"

Звезда сериала (а вскоре и фильма) «Острые козырьки» Киллиан Мерфи рассказал, как его задержала охрана аэропорта после того, как в его чемодане разглядели пулю.





На видео, которое опубликовал Netflix, актриса-коллега Ребекка Фергюсон спросила, забирал ли Мерфи с собой когда-то что-то со съемок. Тот ответил, что однажды его едва не посадили из-за пули, которую он «одолжил» из реквизита «Острых козырьков».

«У меня есть пуля, которую я пытался пронести через службу безопасности в аэропорту. Это вызвало инцидент», — вспоминает Мерфи. «Она была на дне моей сумки, и я сказал: «О, черт, мне так жаль! Это не настоящая пуля». Это была одна из тех гильз, на которых просто было написано «Томми». Добавил, что в ней ничего страшного нет и я просто хочу успеть на самолет. Успел, но веселый был день».

Фергюсон и Мерфи сыграли в предстоящем фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек», который продолжает историю Томми Шелби и его семьи, среди прочего привлекая сына в исполнении Барри Кеогана. Сценарий написал создатель оригинального шоу Стивен Найт, а режиссером выступил Том Гарпер, который так же ранее снял несколько эпизодов сериала.

Первые рецензии высоко оценили фильм и довели рейтинг до почти идеальных 93% на Rotten Tomatoes. Релиз на Netflix — уже 20 марта.

В то же время на этом мир франшизы не заканчивается, в этом месяце стриминг начал съемки дополнительных сезонов «Острых козырьков», сосредоточенных на молодом поколении Шелби. Судя по первым кадрам со съемок, нам предложат совершенно новый актерский состав, а события будут разворачиваться в 1950-х. Параллельно Netflix якобы разрабатывает приквел о Полли Грей, матриархе криминального клана Шелби.