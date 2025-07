Первые кадры Sci-Fi сериала Pluribus от создателя «Во все тяжкие». Релиз — 7 ноября на Apple TV+

Если вам мало научной фантастики на современном телевидении, то Apple TV+, похоже, настроена исправить эту досадную оплошность — со вторым за месяц анонсом после тизера «Нейроманта».

Подробностей о сериале Pluribus пока мало — известно, что это научно-фантастический триллер о «самом несчастном человеке на Земле, который должен спасти мир от… счастья». Шоураннером выступает автор хитового «Во все тяжкие» Винс Гиллиган, который привлек на главную роль Рэй Сигорн (Ким Уэкслер в «Лучше звоните Солу»). Среди остального актерского состава: Каролина Выдра, Карлос-Мануэль Весга и Самба Шутте.

Короткий тизер Тизер был удален с официального канала стриминга по неизвестным причинам, поэтому добавляем видео с просторов интернета, опубликованный Apple, показывает тюремную надзирательницу, которая облизывает пончики. Собственно, это все.

First teaser for ‘PLURIBUS’, the next series from ‘Breaking Bad’ creator Vince Gilligan

▪️ Releasing November 7 on Apple TV+

▪️ Rhea Seehorn will star as the lead

▪️ Psychological sci-fi series

