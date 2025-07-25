Новости Кино 25.07.2025 comment views icon

Первые кадры Sci-Fi сериала Pluribus от создателя «Во все тяжкие». Релиз — 7 ноября на Apple TV+

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Первые кадры Sci-Fi сериала Pluribus от создателя «Во все тяжкие». Релиз — 7 ноября на Apple TV+

Если вам мало научной фантастики на современном телевидении, то Apple TV+, похоже, настроена исправить эту досадную оплошность — со вторым за месяц анонсом после тизера «Нейроманта».

Подробностей о сериале Pluribus пока мало — известно, что это научно-фантастический триллер о «самом несчастном человеке на Земле, который должен спасти мир от… счастья». Шоураннером выступает автор хитового «Во все тяжкие» Винс Гиллиган, который привлек на главную роль Рэй Сигорн (Ким Уэкслер в «Лучше звоните Солу»). Среди остального актерского состава: Каролина Выдра, Карлос-Мануэль Весга и Самба Шутте.

Короткий тизерТизер был удален с официального канала стриминга по неизвестным причинам, поэтому добавляем видео с просторов интернета, опубликованный Apple, показывает тюремную надзирательницу, которая облизывает пончики. Собственно, это все.

Из хороших новостей то, что трейлер нам покажут в ближайшие месяцы, поскольку релиз состоится уже 7 ноября.

Напомним, что новости о новом проекте Гиллигана для Apple TV+ впервые появились еще в 2022 году. В то время Deadline сообщал, что стриминг заказал сразу два сезона, а сам сериал станет продолжением «Во все тяжкие» (однако это не так).

Надеемся, что Pluribus станет очередным хитом в большой Sci-Fi коллекции Apple, где уже отличились «Урытие», «Разделение» и «Киллербот» (все продлены на последующие сезоны). Сейчас на стриминге транслируется третий сезон «Основания», который критики окрестили как космическую «Игру престолов», а уже с 22 августа стартует продолжение инопланетного триллера «Вторжение». Вышеупомянутый «Нейромант» по киберпанковому роману Уильяма Гибсона сейчас находится в разработке.

Финал сериала «Очень странные дела» — первый трейлер показал звезду «Терминатора» с намеком на эпическую битву с Векной

Источник: 9to5mac, Deadline

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