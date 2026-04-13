Ральф Файнс уже не Волдеморт в "Гарри Поттере": он назвал неожиданную замену

Ральф Файнс считает, что «корабль уплыл» относительно его возвращения к роли Волдеморта, однако он был бы более чем рад передать волшебную палочку другому выдающемуся британскому актеру — Тильде Суинтон.





Во время появления на шоу «The Claudia Winkleman Show» в конце прошлой недели Файнса спросили о будущем сериале HBO «Гарри Поттер» и слухи о том, кто возьмет на себя роль Темного Лорда.

«Помню, меня спросили однажды, когда мы сняли всю серию фильмов, вернусь ли я к этой роли — это было несколько лет назад. Я сказал: «Да, с удовольствием». Но с тех пор ничего не произошло, и думаю, тот корабль уже отплыл», — признался Файнс.

Но он добавил:

«Но скажу вам: где-то упоминали имя Тильды Суинтон как возможной претендентки, и я считаю, что она была бы невероятна».

Действительно, имя Суинтон шептали как возможный вариант наряду с Киллианом Мерфи, однако звезда «Оппенгеймера» и «Острогов Пики» недавно опроверг эти слухи.





«Я ничего об этом не знаю. К тому же, очень трудно следовать за чем-либо, что делает Ральф Файнс. Этот человек — настоящая актерская легенда, так что удачи тому, кто собирается заполнить эти ботинки», — сказал Мерфи в подкасте Джоша Горовица «Happy Sad Confused».

Ранее Файнс также поддержал кандидатуру Мерфи, сказав Энди Коэну на «Watch What Happens Live» в декабре 2024 года:

«Киллиан — фантастический актер. Это отличное предложение. Я полностью за Киллиана. Да», — говорил тогда Ральф.

Тем временем генеральный директор HBO Кейси Блойс в марте 2026 года развеял все слухи о кастинге, заявив в интервью Variety, что роль Волдеморта до сих пор не заполнена.

«Я даже не знаю, кого мы собираемся утвердить. Я действительно не знаю! Отнеситесь ко всему, что читаете, со скептицизмом», — заметил он.

Кроме Суинтон и Мерфи, в медиа фигурировали также имена Пола Беттани и Тома Хиддлстона, однако никакого официального подтверждения не было.

Премьера первого сезона запланирована на Рождество 2026 года. Основной актерский состав сериала уже сформирован: Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, Алистер Стаут — Рона Уизли, Джон Литгоу — Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир — Минерву МакГонагол, Паапа Эссиеду — Северуса Снейпа, а Ник Фрост — Рубеуса Хегрида.

Источник: Variety