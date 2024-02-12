Цена Bitcoin превысила $50 тыс. – впервые за более чем 2 года

Криптовалюта Bitcoin в понедельник 12 февраля достигла стоимости $50 тыс. впервые за более чем два года. Однако в дальнейшем давление продавцов на биржах остановило рост.

Спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) проводили большие объемы торгов на рынке США, поскольку цена биткойна быстро выросла с $48 тыс. до $50 тыс. Индекс CD20 крупнейших криптовалют за 24 часа прибавил 1,72%.

После стремительного роста и достижения цены Bitcoin $50301 началась коррекция стоимости. Спотовые ордера на продажу на криптовалютных биржах Binance и Coinbase преодолели давление покупателей и остановили восходящий тренд, по крайней мере временно.

Данные заказов Binance показали ордер на продажу 800 BTC ($40 млн) по цене $50 тыс., в то время как на Coinbase зарегистрировали ордер на продажу 330 BTC, что говорит о фиксации значительной прибыли на этом уровне.

На момент подготовки материала биткойн торгуется в диапазоне $50000-49930.

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Источник: coindesk