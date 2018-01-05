Цукерберг пообещал «исправить» Facebook, сделав это своей целью на 2018 год

Марк Цукерберг считает, что социальная сеть Facebook нуждается в улучшениях, которые позволят устранить преследования и домогательства, вмешательства в выборы, а также смогут сделать платформу значимой. И это является его «персональным вызовом» на 2018 год. Он намерен сфокусироваться на устранении указанных проблем. Об этом глава Facebook написал на собственной странице в соцсети.

Начиная с 2009 года, Марк Цукерберг ежегодно ставит перед собой персональные вызовы. Как правило, это что-то в духе «встретиться с новыми людьми» или «прочитать больше книг». Но в этом году цель стоит совершенно иная.

Facebook постепенно выросла из обычной социальной сети в одного из ключевых распространителей информации. И Марк Цукерберг говорит о том, что компания готова работать над своими недостатками в этой новой для себя роли.

«Мы не сможем предотвратить все ошибки или злоупотребления, но сейчас мы делаем слишком много ошибок, применяя наши политики и предотвращая злоупотребление нашими инструментами», – пишет Цукерберг. – «Если мы добьемся успеха в этом году, то закончим 2018 год на гораздо более высокой вехе эволюции».

Следует отметить, что несмотря на наличие строгих правил и политик, Facebook часто ошибается при их применении. В результате, со страниц соцсети может быть удалён вполне безобидный контент или заблокированы добросовестные пользователи, в то время как люди, которым не место на сайте, спокойно там остаются.

Facebook не сразу сообщает о каких-либо изменениях в самой соцсети, но Цукерберг признает проблемы компании с большим усердием, чем раньше. Он даже указывает на растущее недоверие к крупным технологическим компаниям и влиятельным компаниям, таким как Facebook. Он отмечает, что многие люди пришли к технологиям в надежде на децентрализацию, которая позволит дать больше власти и полномочий людям. Но на самом деле, когда небольшое количество крупных технологических корпораций и правительственные органы начали использовать технологии для надзора за гражданами, многие люди разуверились в IT и теперь считают, что эта сфера, напротив, приводит к ещё большей централизации власти.

Марк Цукерберг считает, что шифрование и криптовалюты являются двумя важными трендами, которые позволят снова вернуть власть людям. И сейчас Марк заинтересовался изучением того, как лучше всего использовать эти инструменты в нужных целях.

Источник: The Verge