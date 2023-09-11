Новости Софт 11.09.2023 в 17:48

Цифровизация Госстата — Минцифры запустила первый онлайн-опрос о занятости и безработице украинцев

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Минцифры сообщило о запуске первого статистического онлайн-опроса о занятости и безработице украинцев. Это сделано в рамках инициативы Цифровой трансформации Госстата.

Опрос о занятости и безработице украинцев проводится в онлайн-формате. Его цель – проанализировать современные тенденции на рынке труда Украины. К примеру, кем работают украинцы, как ищут работу. Благодаря сбору информации будут получены данные об уровне и причинах безработицы в стране, направлениях занятости, способах поиска работы и т.д. Ожидается, что полученные данные помогут государству принимать эффективные решения и сформировать направления развития страны.

Принять участие в опросе могут украинцы, которым исполнилось 15 лет. Чтобы пройти опрос, необходим только смартфон или компьютер. Со своего устройства нужно зайти на портал опросов Госстата и подтвердите личность с помощью Дія.Підпис или BankID. Отмечается, что личные данные участников не сохраняются.

Как заявляет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, онлайн-опросы позволят сэкономить время и средства государства. В будущем планируется еще больше опросов проводить онлайн.

«Далее еще больше опросов. Превращаем Госстат в информационную систему, которая в режиме реального времени собирает и обрабатывает информацию. Ведь качественные данные должны быть доступны каждому», – заявляет Федоров.

Сервис онлайн-опросов Госстата разработан при поддержке Министерства цифровой трансформации и Программы EGAP, который исполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.

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