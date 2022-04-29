Твит Илона Маска о покупке Coca-Cola и кокаине стал вторым самым популярным в истории — шутка собрала 4,5 млн лайков

После объявления о покупке социальной сети Twitter за 44 млрд долларов генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал твит, который уже вошел в историю как второй самый популярный. По данным Wikipedia, эта публикация набрала 4,5 миллиона лайков. Число подписчиков эксцентричного миллиардера с момента объявления о покупке Twitter четыре дня назад выросло с 83,6 до 88,7 миллиона.

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Слава Украине!

«Потом я куплю «Кола-Колу» и верну в нее кокаин», — гласит исторический твит Маска.

Правда, в этом случае ему пришлось бы выложить за известного мирового производителя напитков 287 млрд долларов.

Первое место по популярности в Twitter остается за сообщением семьи о смерти актера Чедвика Боузмана (7,2 млн лайков). Он известен по роли Черной пантеры в фильмах Marvel.