tvOS 13 получила новый домашний экран, поддержку нескольких пользователей и контроллеров Xbox One и PlayStation 4

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Во время открытия конференции WWDC 2019 компания Apple рассказала о ряде изменений, которые в скором времени появятся в tvOS после выхода версии 13 и станут доступными владельцам приставок Apple TV.

В частности, Тим Кук рассказал о грядущем изменении домашнего экрана tvOS 13. На нём будет отображаться полноэкранный предпросмотр контента. Также было сказано о поддержке использования системы несколькими пользователями. Таким образом, для каждого члена семьи будут доступны персонализированные рекомендации на одном и том же устройстве.

Кроме того, в tvOS планируется добавить поддержку геймпадов игровых консолей Xbox One и PlayStation 4. Операционная система уже поддерживает сторонние контроллеры с интерфейсом Bluetooth, но для многих пользователей удобнее использовать привычные геймпады тех консолей, которыми они регулярно пользуются. Таким образом, телевизионная приставка Apple TV после обновления до tvOS сможет выполнять роль игровой консоли. А игры, вероятно, можно будет получать из сервиса Apple Arcade, в котором будет доступно более 100 проектов, в том числе эксклюзивных.

Наконец, в tvOS будет улучшена работа Apple Music. В частности, появится возможность отображения текста песен синхронно с музыкой.

Осенью этого года будет запущен сервис доступа к контенту по подписке Apple TV Plus. Более подробная информация о нём, включая цены на доступ, скорее всего, будет представлена в рамках осенней презентации Apple.

Источник: The Verge