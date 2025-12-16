"Ты умрешь — я умру": Netflix показал трейлер новых эпизодов "Очень странных дел"

Netflix опубликовал первый трейлер второго тома 5-го сезона «Очень странных дел». Описание ролика прямо говорит: «Все, что мы когда-либо предполагали об Изнанке, оказалось совершенно неверным».

Видео начинается с отчаяния Уилла, который говорит Джойс: «Мы проиграли. У нас не было ни единого шанса». Мать обнимает его и отвечает: «Это еще не конец». После чего начинаются сцены, где герои раз за разом пытаются выжить и остановить зло, которое хочет уничтожить мир. Больше всего цепляет момент со Стивом и Дастином — они наконец-то видятся, шутят и дают клятву: «Если ты умрешь — я умру». И эта сцена особенно пугает на фоне обещания шоуранеров про самую жестокую смерть за всю историю шоу.

Вместе с тем команда меняет тактику. Одиннадцать обращается к своей потерявшейся сестре Восьмой с просьбой найти и остановить Векну. А Нэнси выныривает с крыши грузовика Мюррея в стиле Рэмбо с поясом патронов и открывает огонь по федералам. Пока главные герои раскрывают главную тайну шоу, Векна продолжает давить со всех сторон и напоследок произносит: «Пришло время для нового мира».

Отдельное внимание уделят Виллу. По словам Росса Даффера, его связь с Векной и Изнанкой была заложена с самого начала сериала. Именно Уилл должен был стать ключом к завершению истории, ведь шоу началось с его исчезновения. Новые эпизоды показывают, что теперь мальчик вырос и может использовать связь против антагониста.

Трейлер «Очень странных дел» на украинском языке

Трейлер «Очень странных дел» на английском языке

Во втором томе покажут 5, 6 и 7 серии — все они выйдут 26 декабря на Netflix. Финальный эпизод всего сериала запланирован на 1 января 2026 года. Это будет окончательное прощание с персонажами, ведь анонсированный ранее «спин-офф» о Нэнси Уилер оказался романом, а не отдельным сериалом.

Первые четыре эпизода 5-го сезона уже доступны на Netflix. За первые пять дней их трансляции сериал собрал рекордные 59,6 млн просмотров.

Источник: Netflix