



Київська міська державна адміністрація повідомила, що в столиці презентували пілотний проєкт зі встановлення захисної системи для зупинок. Перша така система встановлена на Великій кільцевій, де таксист нещодавно «влетів» у зупинку громадського транспорту і вбив двох людей.

«Ми встановили першу в Києві систему захисту зупинок громадського транспорту від тарану автомобілем, – зазначив Костянтин Усов. – Це 30-тонна конструкція з армованим фундаментом і 11-ма антитаранними оцинкованими болардами з товщиною стінок у 16 мм. За даними виробника, вона здатна зупинити удар легкового авто вагою до 3,5 тонни на швидкості 80 км/год, і вантажівки до 7,5 тонни – на швидкості до 50 км/год».

За словами Костянтина Усова, вартість цього пілотного проекту – понад 400 тис. грн разом із монтажем. При цьому він зауважив, що пілотні проєкти завжди дорожче системної роботи і великої закупівлі, тож в КМДА сподіваються на здешевлення через опт.

Як розповів Костянтин Усов, усього в Києві налічується 2770 наземних зупинок громадського транспорту, і люди на них мають бути захищеними від ДТП.

Комплексна програма захисту має початися з зупинок на магістралях безперервного руху, продовжитися на магістралях регульованого руху, і завершитися на внутрішніх дорогах та в центрі міста. При цьому, за його словами, місто не планує витрачати ресурси платників податків без доказів ефективності системи.

«Перш ніж масштабувати програму на все місто, ми очікуємо від українських виробників не тільки комерційних пропозицій та презентації своїх технологічно-виробничих потужностей, а й доказів ефективності системи у вигляді проведених за європейськими правилами краш-тестів з легковими та вантажними авто», – заявив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що раніше в КМДА оцінили повний переход Києва з маршруток на автобуси в 15 млрд грн. Також КМДА запропонувала киянам надавати пропозиції щодо оптимізації дорожнього руху, які будуть враховувати інтереси пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту.

Джерело: КМДА