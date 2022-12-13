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СМИ: ОАЭ заменят россию в программе Artemis и создадут шлюзовой модуль Lunar Gateway — будущей окололунной станции NASA

СМИ: ОАЭ заменят россию в программе Artemis и создадут шлюзовой модуль Lunar Gateway — будущей окололунной станции NASA

Аэрокосмическая компания Boeing провела переговоры с ОАЭ о создании шлюза Lunar Gateway — герметичного помещения, которое астронавты будут использовать для входа и выхода из космической станции. Если сделку подпишут, астронавты ОАЭ получат легкий доступ в глубокий космос, а россию окончательно «выкинут» из проекта Artemis.

Lunar Gateway — это проект, который будет реализован в рамках миссии Artemis (цель миссии — вернуть людей на поверхность Луны в течение нынешнего десятилетия). Он был публично представлен NASA в марте 2017 года — сначала под названием Deep Space Gateway, а затем переименован в Lunar Orbital Platform-Gateway.

Совместное заявление о создании «лунной станции» в конце того же 2017 года подписали NASA и «роскосмос». Однако годом позже на должность генерального директора российской корпорации был назначен дмитрий рогозин и процесс несколько усложнился. До июня 2020 года россия еще участвовала в работе экспертной группы, однако постоянно настаивала на участии в проекте «на равных с США». В январе 2021 года представители «роскосмоса» в конце концов были исключены из состава экспертов.

Что касается роли ОАЭ в создании шлюза, то сейчас страна оценивает перспективы. Однако Шон Фуллер, международный партнер программы Gateway, заявил в понедельник, что объявление о дальнейшем сотрудничестве (если оно будет) будет сделано через несколько месяцев.

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ОАЭ изучают и другие способы участия в программе Artemis. Это также одна из стран, подписавшая «Соглашения Артемиды» — международные соглашения между правительствами стран-участниц о принципах сотрудничества в гражданских исследованиях и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. Любопытно, что россия сделку пока проигнорировала.

Будущие лунные «ворота» будут включать стыковочные порты для посещения различных космических кораблей, пространство для жизни и работы экипажа, а также проведения научных исследований на борту для изучения гелиофизики, здоровья человека и науки о жизни и т.д.

NASA сейчас сосредоточивает разработку Gateway на первых двух элементах — мощном электрическом корабле (PPE), который обеспечит питание, высокоскоростную связь, управление ориентацией и возможности орбитального перехода для Gateway; а также жилой и логистический аванпост (HALO), которые будут запущены вместе на коммерческой ракете-носителе.

Ілюстрація взаємодії Gateway з космічним кораблем Orion, що наближається до шлюзу. Джерело: NASA/Alberto Bertolin
Иллюстрация взаимодействия Gateway с приближающимся к шлюзу космическим кораблем Orion. Источник: NASA/Alberto Bertolin

По плану первые два модуля отправятся к Луне в конце 2024 года. Первоначально их запуск планировался на ракете SLS, но в прошлом году NASA передало эту миссию SpaceX, которая запустит модули на Falcon Heavy.

Кроме перспектив работы с ОАЭ, NASA уже подписало соглашения о сотрудничестве с другими международными партнерами, такими как Европейское космическое агентство (предоставит модули для жилья и дозаправки, сервисные модули для «Orion» и т.п.), Канадское аэрокосмическое агентство (предоставит роботизированные интерфейсы для модулей Gate, которые позволят установить полезную нагрузку) и Агентство по аэрокосмическим исследованиям Японии (обеспечит основные возможности жизнеобеспечения Gateway и дополнительное пространство, где экипаж будет жить, работать и проводить исследования во время миссий Artemis).

Ілюстрація Gateway з елементами, які мають надати міжнародні партнери. Джерело: NASA
Элементы Gateway, которые должны предоставить международные партнеры. Источник: NASA

Ранее на лунную орбиту вышел кубсат NASA CAPSTONE. Основная его задача — протестировать и проверить расчетные параметры окололунной гало-орбиты (NRHO), ранее никогда не использовавшейся на практике. Согласно расчетам, на такой орбите притяжения Земли и Луны «уравновешиваются», что обеспечивает ее стабильность при минимальных потребностях в топливе для коррекции. В случае успеха миссии на ту же орбиту выведут Lunar Gateway.

Также в воскресенье корабль «Orion» успешно приводился в Тихом океане после облета Луны и ознаменовал успешное завершение миссии Artemis I — 25-дневного космического полета, доказавшего, что NASA готова снова отправлять людей в глубокий космос. Что касается Artemis II, то миссия вряд ли совершит полет раньше 2025 года, а фактическая посадка на Луну состоится не раньше этого десятилетия, возможно, в 2027 или 2028 годах.


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