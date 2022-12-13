СМИ: ОАЭ заменят россию в программе Artemis и создадут шлюзовой модуль Lunar Gateway — будущей окололунной станции NASA

Аэрокосмическая компания Boeing провела переговоры с ОАЭ о создании шлюза Lunar Gateway — герметичного помещения, которое астронавты будут использовать для входа и выхода из космической станции. Если сделку подпишут, астронавты ОАЭ получат легкий доступ в глубокий космос, а россию окончательно «выкинут» из проекта Artemis.

Lunar Gateway — это проект, который будет реализован в рамках миссии Artemis (цель миссии — вернуть людей на поверхность Луны в течение нынешнего десятилетия). Он был публично представлен NASA в марте 2017 года — сначала под названием Deep Space Gateway, а затем переименован в Lunar Orbital Platform-Gateway.

Совместное заявление о создании «лунной станции» в конце того же 2017 года подписали NASA и «роскосмос». Однако годом позже на должность генерального директора российской корпорации был назначен дмитрий рогозин и процесс несколько усложнился. До июня 2020 года россия еще участвовала в работе экспертной группы, однако постоянно настаивала на участии в проекте «на равных с США». В январе 2021 года представители «роскосмоса» в конце концов были исключены из состава экспертов.

Что касается роли ОАЭ в создании шлюза, то сейчас страна оценивает перспективы. Однако Шон Фуллер, международный партнер программы Gateway, заявил в понедельник, что объявление о дальнейшем сотрудничестве (если оно будет) будет сделано через несколько месяцев.

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This effectively means that UAE will be replacing the role Russia once had in the Artemis program. It also seems likely that an Arab astronaut will go to the Moon some time during the late 2020s or early 2030s. — Eric Berger (@SciGuySpace) December 13, 2022

ОАЭ изучают и другие способы участия в программе Artemis. Это также одна из стран, подписавшая «Соглашения Артемиды» — международные соглашения между правительствами стран-участниц о принципах сотрудничества в гражданских исследованиях и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. Любопытно, что россия сделку пока проигнорировала.

Будущие лунные «ворота» будут включать стыковочные порты для посещения различных космических кораблей, пространство для жизни и работы экипажа, а также проведения научных исследований на борту для изучения гелиофизики, здоровья человека и науки о жизни и т.д.

NASA сейчас сосредоточивает разработку Gateway на первых двух элементах — мощном электрическом корабле (PPE), который обеспечит питание, высокоскоростную связь, управление ориентацией и возможности орбитального перехода для Gateway; а также жилой и логистический аванпост (HALO), которые будут запущены вместе на коммерческой ракете-носителе.

По плану первые два модуля отправятся к Луне в конце 2024 года. Первоначально их запуск планировался на ракете SLS, но в прошлом году NASA передало эту миссию SpaceX, которая запустит модули на Falcon Heavy.

Кроме перспектив работы с ОАЭ, NASA уже подписало соглашения о сотрудничестве с другими международными партнерами, такими как Европейское космическое агентство (предоставит модули для жилья и дозаправки, сервисные модули для «Orion» и т.п.), Канадское аэрокосмическое агентство (предоставит роботизированные интерфейсы для модулей Gate, которые позволят установить полезную нагрузку) и Агентство по аэрокосмическим исследованиям Японии (обеспечит основные возможности жизнеобеспечения Gateway и дополнительное пространство, где экипаж будет жить, работать и проводить исследования во время миссий Artemis).

Ранее на лунную орбиту вышел кубсат NASA CAPSTONE. Основная его задача — протестировать и проверить расчетные параметры окололунной гало-орбиты (NRHO), ранее никогда не использовавшейся на практике. Согласно расчетам, на такой орбите притяжения Земли и Луны «уравновешиваются», что обеспечивает ее стабильность при минимальных потребностях в топливе для коррекции. В случае успеха миссии на ту же орбиту выведут Lunar Gateway.

Также в воскресенье корабль «Orion» успешно приводился в Тихом океане после облета Луны и ознаменовал успешное завершение миссии Artemis I — 25-дневного космического полета, доказавшего, что NASA готова снова отправлять людей в глубокий космос. Что касается Artemis II, то миссия вряд ли совершит полет раньше 2025 года, а фактическая посадка на Луну состоится не раньше этого десятилетия, возможно, в 2027 или 2028 годах.