СМИ: ОАЭ заменят россию в программе Artemis и создадут шлюзовой модуль Lunar Gateway — будущей окололунной станции NASA

Аэрокосмическая компания Boeing провела переговоры с ОАЭ о создании шлюза Lunar Gateway — герметичного помещения, которое астронавты будут использовать для входа и выхода из космической станции. Если сделку подпишут, астронавты ОАЭ получат легкий доступ в глубокий космос, а россию окончательно «выкинут» из проекта Artemis.

Lunar Gateway — это проект, который будет реализован в рамках миссии Artemis (цель миссии — вернуть людей на поверхность Луны в течение нынешнего десятилетия). Он был публично представлен NASA в марте 2017 года — сначала под названием Deep Space Gateway, а затем переименован в Lunar Orbital Platform-Gateway.

Совместное заявление о создании «лунной станции» в конце того же 2017 года подписали NASA и «роскосмос». Однако годом позже на должность генерального директора российской корпорации был назначен дмитрий рогозин и процесс несколько усложнился. До июня 2020 года россия еще участвовала в работе экспертной группы, однако постоянно настаивала на участии в проекте «на равных с США». В январе 2021 года представители «роскосмоса» в конце концов были исключены из состава экспертов.

Что касается роли ОАЭ в создании шлюза, то сейчас страна оценивает перспективы. Однако Шон Фуллер, международный партнер программы Gateway, заявил в понедельник, что объявление о дальнейшем сотрудничестве (если оно будет) будет сделано через несколько месяцев.

This effectively means that UAE will be replacing the role Russia once had in the Artemis program. It also seems likely that an Arab astronaut will go to the Moon some time during the late 2020s or early 2030s.

— Eric Berger (@SciGuySpace) December 13, 2022