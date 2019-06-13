Uber анонсировала самоуправляемый автомобиль нового поколения с резервными системами для обеспечения безопасности





Компания Uber анонсировала запуск своего самоуправляемого автомобиля уже третьего поколения, который разрабатывался в сотрудничестве с Volvo. Новый внедорожник XC90 будет построен в соответствии с технологией самостоятельного вождения Uber на заводском уровне. Предыдущие версии представляли собой результат модернизации обычного автомобиля. Uber начнёт испытания нового самоуправляемого автомобиля на дорогах общего пользования в 2020 году.

Новый самоуправляемый внедорожник XC90 по-прежнему содержит рулевое колесо и педали, но Uber говорит, что он был разработан таким образом, чтобы в конечном итоге работать без человека за рулём. С учётом этого, компании встроили несколько резервных систем в автомобиль, особенно в сферах рулевого управления, торможения и питания от аккумулятора.

«Если по какой-либо причине какая-либо из основных систем выйдет из строя, резервная система предназначена для немедленного прекращения движения автомобиля», — утверждает Uber.

Можно ожидать, что новая версия самоуправляемого автомобиля Uber должна быть безопаснее по сравнению с предшественниками. Также стало известно, что Volvo будет использовать «аналогичную базовую концепцию автономного транспортного средства» для своей собственной коммерческой автономной технологии «в начале 2020-х годов».

Судя по всему, Uber извлекла урок из прошлогодней аварии, когда её самоуправляемый автомобиль допустил столкновение с пешеходом со смертельным исходом. Этот трагический случай стал следствием сочетания сразу нескольких факторов. Напомним, пешеход в тёмное время суток переходил дорогу в неположенном месте. Тем не менее, сенсоры обнаружили его, но система посчитала пешехода «ложно позитивным» срабатыванием сенсоров и не стала снижать скорость движения автомобиля или предпринимать маневр уклонения. Вместе с тем, в самоуправляемом автомобиле Uber присутствовал оператор (или «водитель безопасности»), в обязанности которого входит контроль и перехват управления в критических ситуациях. Но непосредственно перед столкновением он опустил взгляд вниз (на смартфон) и не смотрел на дорогу. Ранее в тестовых автомобилях присутствовала пара таких «водителей безопасности», но Uber сократила их количество до одного. Кроме того, Uber отключила встроенную автоматическую систему экстренного торможения Volvo, чтобы «уменьшить вероятность непостоянного поведения автомобиля».

Если бы система автоматического экстренного торможения была включена, возможно, автомобиль остановился бы вовремя. Uber утверждает, что теперь не будет замещать или отключать функции автоматического торможения нового Volvo.

После 9-месячного перерыва Uber возобновила тестирование самоуправляемых автомобилей в декабре 2019 года.

Источник: The Verge