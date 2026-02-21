tradfi
Две Far Cry, "несколько" Assassin's Creed, сокращения и обвинения в кумовстве: что происходит в Ubisoft

Вадим Карпусь

Дві Far Cry, "кілька" Assassin’s Creed, скорочення та звинувачення у кумівстві: що відбувається в Ubisoft

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо подтвердил разработку сразу двух новых игр серии Far Cry и прокомментировал будущее компании на фоне реструктуризации, сокращений и критики относительно возможного кумовства. В интервью Variety глава Ubisoft ответил на вопросы о трансформации бизнеса, кадровых потерях (только за ночь компания подтвердила сокращение еще 40 должностей) и собственной роли в дальнейшем развитии издателя.


«Что касается Far Cry, ожидания высоки, и сейчас у нас есть два очень многообещающих проекта в разработке», — заявил Ив Гиймо, не раскрыв деталей.

Предыдущая часть, Far Cry 6, вышла в 2021 году. Ранее появлялись сообщения, что следующая игра может предложить более радикальное обновление привычной формулы серии.

Об Assassin’s Creed руководитель сообщил, что компания имеет «несколько проектов» в производстве — как одиночных, так и мультиплеерных. В 2022 году Ubisoft анонсировала ряд будущих релизов, среди которых уже выпущена Assassin’s Creed Shadows, вдохновленная ведьминской тематикой Assassin’s Creed: Hexe и мультиплеерный проект Assassin’s Creed: Invictus. Также ожидается анонс ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag.


Отдельный блок вопросов касался назначения сына Гиймо, Чарли Гиймо, согендиректором Vantage Studios — подразделения, управляющего ключевыми франшизами, в частности Far Cry и Assassin’s Creed. На упреки в кумовстве Ив Гиймо ответил:

«Ubisoft была создана как семейная компания, и наше сильное наследие помогает нам мыслить долгосрочно, отдавая приоритет устойчивому росту, творческим амбициям и преемственности вместо краткосрочных циклов. Эта перспектива направляет наши решения и помогает нам строить франшизы, команды и стратегии, которые будут существовать десятилетиями.

Я твердо убежден, что Кристоф Дереннес и Чарли являются правильными лидерами в качестве согенеральных директоров Vantage Studios. Они имеют взаимодополняющие сильные стороны и опыт, что делает их хорошо подготовленными к этой роли. Их назначение основывалось на их навыках, достижениях и соответствии должности».

Комментируя отмену ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, Гиймо не уточнил, на каком этапе находился проект. Над ним работали разные команды около пяти лет, а актриса, которая, как считалось, исполняла одну из главных ролей, сообщила, что потеряла три года работы.

На фоне забастовок и призывов к его отставке он заявил:

«Я полностью понимаю законные беспокойства наших команд во Франции и во всем мире. Ubisoft проходит через масштабную фазу трансформации, которая влияет на нашу организацию, операции и культуру. Изменения такого масштаба естественно вызывают вопросы и создают напряжение, особенно когда они влияют на повседневную работу людей, и я это признаю. Мое обязательство — слушать, ответственно управлять и поддерживать вовлеченность наших команд. В то же время мы не можем игнорировать, что являемся частью индустрии, которая становится все более конкурентной и требовательной. Достижение уровня качества и амбиций, которых ожидают наши игроки, требует четкой согласованности, скорости выполнения и тесного сотрудничества. Решения, которые мы принимаем, продиктованы этой реальностью.

Сейчас мои основные приоритеты — это наша трансформация, обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости Ubisoft и выпуск игр высочайшего стандарта».

CEO Ubisoft об Assassin’s Creed Shadows: перестали «кормить троллей» и быстро убрали «фальшивые ссоры» вокруг игры

Источник: ign

