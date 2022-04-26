Ubisoft Store в Украине перешел на региональные цены — можно покупать игры за гривну

По этой ссылке у Ubisoft Store появилась возможность приобрести игры в украинской национальной валюте — гривне. К тому же, для Украины указаны именно региональные цены, а не конвертируемые из другой валюты (евро/доллар). До войны цены на игры в Ubisoft Store для Украины указывались в российских рублях.

Стандартная цена на базовые издания игр такая же как и в других магазинах — 915 гривен.

Однако украинская версия магазина до сих пор не работает. Если перейти по этой ссылке, появляется заглушка: «Мы запускаем украинский магазин Ubisoft для пользователей из Украины. Новый магазин будет доступен в течение следующих нескольких дней».

Ubisoft заявила, что прекращает продажу игр в россии и создаст украинскую версию Ubisoft Store еще 7 марта.

Интересно, что больше в Украине не доступен сервис Ubisoft+, на который еще в 2020 году жаловались пользователи из-за случаев повторного снятия средств.