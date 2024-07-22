Ubisoft вложила в маркетинг Star Wars Outlaws больше денег, чем в любую другую игру (и ожидает «мощного» запуска)

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Маркетинг = успех, очевидно.

Во время последнего финансового отчета генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо (Yves Guillemot) сообщил, что компания вложила больше всего средств и усилий в продвижение Star Wars Outlaws по сравнению с любой другой игрой за всю историю Ubisoft. Руководитель отметил ожидание мощного старта проекта, учитывая положительные настроения игрового сообщества.

Гийемо отметил: «Мы рассчитываем на сильный старт Star Wars Outlaws. Это одна из самых ожидаемых игр в отрасли в этом году, отражающая действительно мощный позитивный настрой сообщества. Кроме того, мы запускаем крупнейшую маркетинговую кампанию для игры Ubisoft на сегодняшний день».

Однако недавно обнародованное видео геймплея получило негативные отзывы из-за «недоработанного» вида игры. Это вызвало беспокойство, ведь до выхода Star Wars Outlaws остался всего месяц (релиз 30 августа).

Стоит отметить, что предыдущие маркетинговые кампании Ubisoft также поражали своим размахом. Например, продвижение Watch Dogs в 2014 году включало в себя многочисленные трейлеры, CGI и живые рекламные ролики, билборды и другие рекламные материалы. По некоторым оценкам, бюджеты на маркетинг игр серии Assassin’s Creed достигали сотен миллионов долларов. Согласно с финансовым отчётом Ubisoft, маркетинговые расходы выросли до €413,3 млн в 2024 году по сравнению с €343,2 млн в 2023 году.

Ubisoft возлагает большие надежды на ближайшие месяцы. Компания ожидает не только успех Star Wars Outlaws, но и Assassin’s Creed Shadows. Кроме того, руководство отмечает популярность игр-сервисов, таких как Rainbow Six Siege и XDefiant, который превзошел ожидания после запуска в мае 2024 года.

Курс Full-stack developer від Mate academy. Full Stack JavaScript розробник — це суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Навчайтесь та отримуйте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

Источник: Insider-gaming

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.