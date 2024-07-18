Новое геймплейное видео Star Wars Outlaws захейтили за скучный сюжет и устаревшие эффекты

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Сайт IGN поделился видео десяти минут игрового процесса Star Wars Outlaws. В нем есть катсцены, сражения, квесты и другие элементы геймплея.

События, как и в более ранних видео, происходят на пустынной планете Татуин, известной по классической трилогии фильмов «Звездные войны». Во время квеста героиня игры Кей, отдавая дань классике, попадает в яму сарлака.

Star Wars Outlaws хронологически происходит между событиями фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Планеты в игре будут разные — не только Татуин, но и другие культовые и совершенно неизвестные места.

Кей Весс, авантюристка и контрабандистка, развивается, ищет свободу и средства, чтобы начать новую жизнь. Рядом с Весс игроки найдут ее компаньона Никс. Игроки будут сражаться, воровать и прокладывать свой путь через преступные синдикаты Галактики. Игра поддерживает Ray Tracing и DLSS 3.5 Ray Reconstruction. Ubisoft и NVIDIA пока не поделились более подробной информацией об этих эффектах.

Впрочем, многие зрители ролика плохо восприняли его, и оставили участки. Они сетуют на нереалистичное поведение врагов — те не замечают криков, выстрелов и взрывов. Квест с сарлаком вместо интересного приключения оказался обычным блужданием по пещере. Также отметили очевидно не лучшее состояние игры, фризы, устаревшие сцены, эффекты взрывов и тому подобное. Некоторым мир игры кажется пустым и однообразным, также говорят, что из многих неизвестных миров Галактики зрители в очередной раз видят только пустынный Татуин.

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«Графика — это еще не все, но эти взрывы и анимация действительно плохие для игры AAA в 2024 году».

«Все говорят об анимации, но как насчет того, насколько мягкими и неинтересными были миссия и диалог?».

«Едьте на байке по пустыне, найдите пещеру, чтобы ограбить камни, устройте перестрелку с самым худшим и медленным геймплеем, который я когда-либо видел, в игре от третьего лица с анимацией прямо из 2010 года. Посмотрите ролик о какой-то скучной бездушной истории с какими-то скучными бездушными персонажами. Снова катайтесь на байке по пустыне, снова устройте скучный бой, где ваше единственное разнообразие стиля игры заключается в том, за какой коробкой вы собираетесь спрятаться. Еще один шедевр от ubislop».

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Источники: YouTube, DSOG

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