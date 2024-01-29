Uklon запустил маршруты с пешей частью — они дешевле и быстрее обычных поездок

Сервис Uklon сообщил о запуске новой функции в своем приложении. Отныне пользователям стали доступны маршруты с пешей частью. При создании заказа пользователю предлагается альтернативный вариант маршрута, где нужно немного пройти от авто до места назначения пешком, тем самым сэкономив время и стоимость заказа.

Сейчас эта возможность доступна только в Киеве. Перед тем, как предложить ее пользователю, предложение проходит проверку сервисом Uklon, чтобы убедиться, что такой маршрут является целесообразным — пройтись до финальной точки будет быстрее и выгоднее, чем объехать. Максимальное расстояние, которое пользователю предлагается пройти пешком — 500 м. Если вся дальность поездки (от места посадки до финальной точки) составляет менее 2 000 м, тогда пешеходные маршруты не предлагаются.

«Мы наблюдаем за локальной транспортной ситуацией и в соответствии с этим делаем все, чтобы предложить нашим пользователям опции, которые будут решать их потребности — передвигаться по городу комфортно и доступно. Опираясь на множество данных, мы можем прогнозировать, что в некоторых ситуациях (таких как пробки, неудобное расположение и т.д.) немного пройтись до финальной точки будет быстрее и дешевле, чем объехать. Предлагая новую опцию, наш пользователь сможет сам выбирать, подходит ли она ему», — рассказал Владимир Андриенко, VP of Data&Research.

Чтобы воспользоваться новой функцией, в приложении Uklon при оформлении заказа и при условии наличия альтернативного пешеходного пути появится опция «Немного пройти». Нажав на нее, следует выбрать один из двух предложенных вариантов поездки — доехать до конечной точки или альтернативно пройти часть пути пешком. Выбрав второй вариант, ваш маршрут перестроится.

После успешного завершенного заказа, откроется экран с предложением построить пеший маршрут от точки высадки из авто до конечной точки маршрута с помощью приложений-карт.

Отмечается, что функция пешеходных маршрутов доступна только при расчете стоимости заказа, при изменениях в активном заказе она недоступна.