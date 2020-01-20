Украина больше не первая по дешевизне фиксированного интернета, новый лидер — Сирия





Таковы результаты свежего рейтинга и соответствующего исследования, проведенного британской консалтинговой фирмой BDRC Continental и провайдером Cable.co.uk.

Напомним, BDRC Continental и Cable.co.uk регулярно проводят такие исследования мирового телеком-рынка, составляя рейтинги стран по скорости и стоимости интернета, как стационарного, так и мобильного. Новый рейтинг включает 206 стран. Авторы исследования проанализировали более чем 3000 тарифных планов, данные для исследования собирались в период с 28 ноября 2019 по 8 января 2020 года.

Итак, Украина потеряла звание страны с самым дешевым стационарным интернетом. За год стационарный интернет в Украине подорожал на $1,64 — до $6,64 (около 160 грн по текущему курсу) в месяц. В рейтинге дешевизны интернета по версии источника Украина теперь вторая. На первое место с седьмого поднялась Сирия, где плата за интернет в среднем составляет $6,60 в месяц. То есть, разрыв минимален. На третьем месте находится Россия ($7,35 в месяц), на четвертом — Румыния ($8,15 в месяц), а замыкает пятерку стран-лидеров с самым дешевым интернетом Беларусь ($9,87 в месяц).

Первая пятерка стран с самым дорогим стационарным интернетом выглядит следующим образом:

Эритрея — $2666 в месяц; Йемен — $2466 в месяц; Мавритания — $694 в месяц; Бурунди — $284 в месяц; Экваториальная Гвинея — $259 в месяц.

Отдельного внимания заслуживает график со сравнением средних скоростей стационарного интернета среди первой пятерки стран с самым дешевым интернетом и самым дорогим (ниже).

Как видим, интернет в Украине заметно быстрее, чем в Сирии, но медленнее по сравнению с остальными странами из топ-5. Но здесь можно вспомнить недавнее исследование Ookla, указывающее на то, что в сентябре 2019 года средняя скорость скачивания с фиксированным ШПД выросла на 10,4% и достигла самого высокого значения — 49,99 Мбит/с.

Авторы исследования отмечают, что в то время как глобальные скорости широкополосного доступа в период между 2018 и 2019 годами увеличились в среднем на 20,65%, средняя плата за пакет услуг с конца 2018 года до начала 2020 года почти на одну пятую (19,975%). То есть, интернет стал быстрее и подешевел.

Источник: Cable.co.uk