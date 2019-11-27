Исследование Ookla: самый быстрый фиксированный интернет — у «Ланета», мобильный — у «Киевстара», средняя скорость фиксированного выросла до 49,99 Мбит/с, мобильного — до 21,40 Мбит/с





Международная компания Ookla, владелец популярного сервиса анализа скорости интернет- соединения Speedtest, оценила, как обстоят дела с фиксированным и мобильным интернетом в Украине. В рамках соответствующего исследования специалисты Ookla проанализировали данные о скорости за второй и третий кварталы 2019 года, полученные в результате проведения 1 805 450 потребительских тестов (с помощью Speedtest), и данные охвата, полученные в ходе выполнения 623 млн проверок на 372 690 устройствах.

Согласно результатам исследования Ookla, за исследуемый период скорость фиксированного ШПД и мобильного Интернета немного увеличилась по всей Украине. Так, средняя скорость скачивания с фиксированным ШПД выросла на 10,4% и в сентябре достигла самого высокого значения — 49,99 Мбит/с. Скорость мобильного интернета также возросла на 14,8% — до 21,40 Мбит/с в сентябре.

В Ookla ожидают, что средняя скорость мобильного интернета продолжит расти, поскольку покрытие сетей LTE продолжает увеличиваться. Собственно, анимированные изображение ниже дает наглядное представление о расширении покрытия сетей LTE. Если в начале 2018 года территория, на которой были доступны услуги LTE, составляла менее 1% площади страны, то к концу третьего квартала 2019 года большая тройка операторов заявила о покрытии 36,2% территории Украины.

Хотя в некоторых городах скорость фиксированного ШПД была ниже среднего показателя по стране (49,99 Мбит/с), она была значительно выше в Киеве (66,50 Мбит/с), Харькове (62,99 Мбит/с) и Мариуполе (56,00 Мбит/с). Самые низкие показатели были зафиксированы в Кривом Роге (41,78 Мбит/с), Николаеве (37,64 Мбит/с) и Виннице (36,48 Мбит/с).

Скорость скачивания с мобильным Интернетом (учитывались все сотовые технологии, а не только 4G) в целом находилась на уровне среднего значения по стране или превышала его. Первое место по скорости мобильного интернета занял Николаев с показателем 25,38 Мбит/с, второе Мариуполь — 23,50 Мбит/с, а замывает тройку — Харьков с показателем 22,16 Мбит/с. Самая низкая скорость зарегистрирована в Киеве (19,53 Мбит/с) и Запорожье (17,83 Мбит/с).

Показатель охвата 4G Availability во многих городах Украины значительно выше, чем в среднем по стране (34,8%), так как операторы стремятся обеспечить доступность услуг LTE в первую очередь в крупных населенных пунктах. Но вскоре ситуация должна измениться — в ближайшее время операторы должны получить лицензии для расширения покрытия 4G в диапазонах 800-900 МГц.

В Киеве показатель 4G Availability по итогам второго и третьего кварталов достиг самого высокого значения 72,1%. Второе место по этому показателю занял Львов (71,6%), а третье — Харьков (70,8%). В других городах, представленных в выборке, этот показатель варьировался от 65,5% до 69,8%, за исключением Кривого Рога (58,7%).

Если говорить о провайдерах фиксированного ШПД и операторах сотовой связи, «Киевстар» лидирует по показателю 4G Availability — 38,3% территорий имеют доступ к услугам LTE. У Vodafone, которая недавно в очередной раз сменила владельца, 33,7%,

а у lifecell — 32,8%.

«Киевстар» лидирует по скорости мобильного интернета в пяти городах (Днепре, Харькове, Киеве, Николаеве и Запорожье), Vodafone в четырех городах (Кривом Роге, Мариуполе, Одессе и Виннице), lifecell предоставляет самый быстрый интернет во Львове. Отдельно отмечается, что «Киевстар» предоставлял самый быстрый интернет за исследуемый период, его показатель скорости Speed Score (на 90% зависит от скорости скачивания и на 10% — от загрузки, рассчитывается как модифицированное взвешенное среднее арифметическое — 10-ую перцентиль, 50-ую перцентиль (медиану) и 90-ую перцентиль по массиву объединяют в средневзвешенный показатель по соотношению 1:2:1) увеличился с 19,85 до 21,91, тогда как Vodafone продемонстрировала наибольший прогресс — рост с 16,03 до 20,55. Показатель Speed Score компании lifecell находился в диапазоне между 18,20 и 19,09.

«Ланет» — поставщик самого быстрого фиксированного ШПД в течение II и III кварталов 2019 года, его показатель Speed Score увеличился на 15,7% и достиг 94,83 в сентябре 2019. На втором месте — Triolan с более низким показателем Speed ​​Score, который достиг максимального значения 58,38 в мае 2019 года. В течение указанного периода показатель Speed ​​Score «Воли» оставался относительно неизменным (от 43,72 до 45,13), а показатель «Киевстара» вырос с 37,22 до 42,12. В самом конце плетется «Укртелекома» — ниже 17,82.

Если смотреть детальнее по городам, «Ланет» оказалась поставщиком быстрого стационарного Интернета в Киеве с показателем скорости Speed ​​Score 129,37. Triolan лидировал в Днепре и Запорожье, Макснет — в Харькове. В Кривом Роге самый высокий показатель

Speed ​​Score был в компании Sunline Network, а во Львове самый быстрый интернет

предоставляла Astra. Оператор Формат оказался поставщиком

быстрого Интернета в Мариуполе, Vega Telecom — в Николаеве, TeNet — в

Одессе, а Home-Net — в Виннице.

Источник: Ookla