Украина поднялась на 43 место в рейтинге самых инновационных стран мира
В новой версии ежегодного рейтинга самых инновационных стран мира Украина за год поднялась с 50-го на 43-е место. Всего в рейтинге представлено 126 стран. Следует отметить, что последние несколько лет Украина активно улучшает свои позиции в этом рейтинге. В 2017 году наша страна занимала 50-ю строчку рейтинга, а годом ранее – 56-ю, а перед тем – 64-ю. Таким образом, за 3 последних года удалось подняться более чем на 20 позиций.
Добавим, в пятерку наиболее эффективно использующих инновации стран вошли Швейцария (лидирует восьмой год подряд), Нидерланды, Швеция, Великобритания и Сингапур. США заняли 6-е место.
В опубликованном докладе оценивается ситуация в области инноваций в 126 странах мира по различным показателям. Глобальный индекс инноваций включает несколько десятков показателей, сгруппированных в семи разделах. Эти показатели комплексно характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Авторы исследования считают, что успешность экономики связана, как с наличием инновационного потенциала, так и условий для его воплощения. Поэтому Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей:
- Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input):
- Институты;
- Человеческий капитал и исследования;
- Инфраструктура;
- Развитие внутреннего рынка;
- Развитие бизнеса.
- Достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Innovation Output):
- Развитие технологий и экономики знаний;
- Результаты творческой деятельности.
Исследование проводится с 2007 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по различным странам мира.
Источник: Global Innovation Index