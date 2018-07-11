Украина поднялась на 43 место в рейтинге самых инновационных стран мира

В новой версии ежегодного рейтинга самых инновационных стран мира Украина за год поднялась с 50-го на 43-е место. Всего в рейтинге представлено 126 стран. Следует отметить, что последние несколько лет Украина активно улучшает свои позиции в этом рейтинге. В 2017 году наша страна занимала 50-ю строчку рейтинга, а годом ранее – 56-ю, а перед тем – 64-ю. Таким образом, за 3 последних года удалось подняться более чем на 20 позиций.

Добавим, в пятерку наиболее эффективно использующих инновации стран вошли Швейцария (лидирует восьмой год подряд), Нидерланды, Швеция, Великобритания и Сингапур. США заняли 6-е место.

В опубликованном докладе оценивается ситуация в области инноваций в 126 странах мира по различным показателям. Глобальный индекс инноваций включает несколько десятков показателей, сгруппированных в семи разделах. Эти показатели комплексно характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Авторы исследования считают, что успешность экономики связана, как с наличием инновационного потенциала, так и условий для его воплощения. Поэтому Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей:

Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input):

Институты;

Человеческий капитал и исследования;

Инфраструктура;

Развитие внутреннего рынка;

Развитие бизнеса.

Достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Innovation Output):

Развитие технологий и экономики знаний;

Результаты творческой деятельности.

Исследование проводится с 2007 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по различным странам мира.

Источник: Global Innovation Index