Украина получит от ЕС €25 млн на развитие электронных государственных сервисов, включая «Государство в смартфоне»





10 июля состоялась встреча советника президента Михаила Федорова с представителем группы поддержки Украины в Европейской комиссии Франко Полом, представителем ЕС Мартином Клауке и координатором сектора «Реформа государственного управления» представительства ЕС в Украине Сергеем Добрым.

Во время встречи Михаил Федоров представил европейским партнерам цифровой план действий. В частности, он рассказал о проекте «Государство в смартфоне», реализовать который планируется к 2024 году.

«Мы имеем очень чёткие планы на год и KPI (ключевые показатели эффективности) до 2024 года. «Государство в смартфоне» для меня — это когда украинец может решить любую свою жизненную или деловую ситуацию онлайн в один клик и желательно со смартфона, когда наш гражданин навсегда забудет, как выглядит чиновник и где он находится, когда украинцы смогут активно принимать участие в государственном управлении через смартфон – речь идёт об электронных петициях, консультациях и даже выборах», — подчеркнул Михаил Федоров.

Вместе с тем, Михаил Федоров заявил о намерении уделять большое внимание развитию цифровой экономики, так как «только цифровизация отраслей экономики сможет обеспечить нам прыжок и реальный экономический рост».

Кроме того, первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Алексей Выскуб отметил, что правительство утвердил решение относительно реализации проекта «эМалютка». Это электронный сервис позволит родителям при помощи всего одной заявки получить сразу 10 различных государственных услуг, связанных с рождением ребёнка. Чиновник заявил, что данный проект «является уникальным и инновационным в мировом масштабе». В дальнейшем перечень таких комплексных электронных услуг планируется расширять, но пока не уточняется, какой подобный проект будет реализован следующим.

Во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине объёмом €25 млн на развитие цифровой экономики и электронного управления. Также европейские партнёры предоставили свои рекомендации к концепции «Государство в смартфоне». Ключевые предложения касались развития идентификации граждан, введения эффективной структуры управления развитием этой сферы и организации выполнения поставленных амбициозных задач.

Источник: president.gov.ua