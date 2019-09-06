«Украина в смартфоне». Зеленский подписал указ о реформировании сферы административных услуг





Офис президента заявил о начале реформы сферы государственных услуг. С этой целью был издан указ «О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг».

Указом предусмотрено, что отныне по всей Украине должны действовать единые требования к качеству обслуживания посетителей. А для этого должно быть чётко определено максимальное время ожидания в очереди. Также предлагается измерять уровень удовлетворённости клиентов и внедрить эффективный механизм контроля, в том числе опции «тайный посетитель».

Вместе с тем, всё больше публичных услуг предлагается предоставляться онлайн, в том числе:

Появится комплексная электронная услуга для оформления права на земельный участок;

Вопросы по жилищно-коммунальным услугам можно будет решить онлайн (замены, поверки, результаты);

Отдельные административные услуги будут предоставляться без вмешательства человека

Для улучшения предоставления государственных услуг предлагается развивать и усиливать сеть Центров предоставления админуслуг (ЦПАУ). При этом ЦПАУ при РГА перейдут в органы местного самоуправления на основе совместного финансирования государством. Заявления должны будут заполнять администраторы, а не посетители, если такие заявления будут нужны. Часть платы за админуслуги направят на нужды ЦПАУ и вознаграждения администраторам. Предполагается, что потребители будут получать качественные и исчерпывающие консультации удобным для себя способом (лично, по телефону, онлайн). Это касается и пенсионных, и социальных, и админуслуг. Также сообщается, что результаты административных услуг по желанию можно будет получить курьером.

По задумке, получать самые популярные услуги будет просто. А для этого планируется наладить взаимодействие между реестрами, упростить процедуры получения услуг, оперативно проверять технические ошибки и достоверность данных. Предлагается регистрировать место жительства по декларативному принципу, но с обеспечением прав собственника. Также отмечается, что социальные выплаты можно будет получить на счёт, открытый в любом банке.

Реформами в данном направлении занимается специальный Офис реформы административных услуг.

Отметим, это не первая инициатива, направленная на упрощение получения административных услуг. Ещё в 2015 году волонтёры из iGov планировали перевести все админуслуги в электронный вид до конца 2016 года. Но эта задача оказалась более сложной, чем ожидалось изначально. Хотя многие услуги действительно были упрощены, переведены в онлайн и теперь предлагаются через единые ЦПАУ.

Одним из участников проекта iGov был Дмитрий Дубилет, который недавно вошёл в новое правительство в качестве министра Кабинета министров.