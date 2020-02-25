Украинец одержал победу в одной из номинаций конкурса «Предприниматель года», проводимом Payoneer





В четвёртом ежегодном конкурсе «Предприниматель года», проводимом компанией Payoneer, в этот раз победил украинец Максим Гопачук. Всего в конкурсе принимали участие 3500 предпринимателей из 120 стран мира. Среди всех конкурсантов были выбраны победители в семи разных номинациях. Максим Гопачук победил в номинации «Прорыв Года».

Максим Гопанчук – профессиональный музыкант. Также он является основателем и руководителем компании KGUbrass, которая занимается производством духовых инструментов, аксессуаров и комплектующих по индивидуальному заказу. Его компания была основана в 2004 году, а фактическое производство было запущено в 2011 году. На текущий момент компания предлагает покупателям более 100 уникальных продуктов. При этом инструменты и индивидуальные комплектующие KGUbrass продаются на Amazon и eBay.

Компания также работает с оптовыми покупателями из Англии, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, Японии, Польши, и прямыми клиентами по всему миру – на Филиппинах, в Китае, Японии, США, Норвегии, Южной Африке, Индонезии, Канаде и Австралии. Продукцию компании используют известные мировые музыканты, среди которых Артуро Сандовал и Сергей Накаряков.

«Я, как профессиональный музыкант, никогда не планировал заниматься производством музыкальных инструментов или комплектующих к ним. Но в 2004 году, когда наступил кризис, нужно было что-то делать и как-то зарабатывать деньги. Мы с моим партнером, Михаилом Кузнецовым, увидели возможность в этой нише и решили не упустить шанс. Мы полностью изменили свою привычную сферу деятельности, мы рискнули и выиграли», — рассказал Максим.

За минувший год компания KGUbrass смогла нарастить свои продажи на 200%. По словам Максима, у компании нет прямых конкурентов на Amazon или других сайтах. Многие производители перестали заниматься выпуском такой продукции, а украинцам удалось захватить эту нишу рынка.

Отметим, украинцы почти каждый го становятся победителями в каких-либо номинациях конкурса «Предприниматель года» от Payoneer. В 2018 году украинка Екатерина Мирюнюк стала победительницей в категории «Фрилансер года», а в 2019 году победу в номинации «Инноватор года» победил украинский предприниматель Максим Петрук.

«Мне очень приятно, что уже третий год подряд победителями в одной из самых престижных номинаций становятся украинцы», – заявил Михаил Дейнега, Country Manager Payoneer.

Добавим, в этом году предпринимателем года стала Катерина Трайчевска, генеральный директор компании Adeva из США. Награду в номинации «Социально ответственный бизнес» взяла Карен Джекман, основатель Kindy Ecobaby из Австралии. Фрилансерами года стали Луис Эдуардо Фигуйредо, владелец Divisio из Бразилии, и Сива Балакришнан, основатель Vserve Ebusiness Solutions из Индии. Лучшими бизнесменами в сфере электронной коммерции стали генеральный директор eCharme SRL (Италия) и вице-президент Tianjin Heli International Trade Co. Ltd Ян ХунЙе (Китай).

Источник: AIN