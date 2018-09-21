Украинец собрал на Kickstarter более $185 тыс. на выпуск собственных наушников Verum 1

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Харьковчанин Роман Ландик недавно запустил на Kickstarter проект по сбору средств, необходимых для выпуска высококачественных наушников собственной разработки.

Роман Ландик позиционирует Verum 1 как наушники для аудиофилов. Вместо динамика в наушниках используется магнитная плёнка. По словам разработчика, благодаря этому устройство точнее воспроизводит звуковой сигнал. Среди других характеристик наушников — вес в 470 г, мембрана толщиной 0,008 мм и чувствительность в 96 дБ. На создание устройства автор потратил 2 года.

«Сегодня стоимость Hi-Fi-аппаратуры настолько выросла, что такие устройства стали недоступными для многих людей. С вашей поддержкой я хочу изменить это и уменьшить барьеры для любителей музыки во всем мире», — комментирует Ландик.

Изначально Роман Ландик планировал собрать на Kickstarter $30 тыс. Но фактические сборы превзошли ожидания разработчика. За всё время кампании бекеры пожертвовали более $185 тыс. К фактическим поставкам Verum 1 планируется приступить в январе 2019 года. Базовая версия оценивается в $349. Купить устройство можно будет, в том числе, и в Украине.

Источник: AIN