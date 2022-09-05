Украинские хакеры выманили у россиян координаты их базы вблизи Мелитополя, используя фейковые профили привлекательных женщин в соцсетях — FT

Украинская борьба с российским вторжением имеет несколько фронтов. Помимо очевидного военного сопротивления оккупантам силами ВСУ, множество украинцев успешно ведёт борьбу на информационном и экономическом фронтах, а также в киберпространстве.

Украинские хакеры осуществили множество кибератак на российские системы. Они отправляли множественные ложные сообщения о минировании объектов и самолётов, подключались к камерам видеонаблюдения на оккупированной территории Украины и в беларуси, а также выманивали у российских военных информацию о расположении их баз. Об одном из таких эпизодов и пойдёт речь.

Так, хакерам удалось выявить удалённую российскую базу недалеко от оккупированного Мелитополя. Затем украинские бойцы киберфронта создали множество фальшивых учётных записей в Facebook и российских социальных сетях, которые якобы принадлежали привлекательным женщинам. Эти «женщины» вступали в переписку с российскими солдатами и договаривались, что те будут присылать им свои фотографии. Бравые российские бойцы, не обременённые интеллектом, но стремящиеся впечатлить «красивых женщин», с радостью отправляли свои фото.

После этого оставалось лишь извлечь данные о геолокации из файлов этих фотографий и передать сведения украинским военным для нанесения удара по вражеской базе. Через несколько дней в СМИ появилась информация, что данную базу оккупантов «демилитаризировала» украинская артиллерия.

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Источник: Financial Times