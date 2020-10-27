Украинский создатель бумаги из опавших листьев RE-leaf PAPER выпустил первую промышленную партию бумаги объемом 1,5 тонны [видео]

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Год назад мы рассказали вам об украинском студенте Валентине Фречке, который разработал технологию изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf PAPER. Прошедшее время молодой изобретатель использовал с толком, доведя свой проект до производства первой промышленной партии переработанной бумаги объемом 1,5 тонны.

Работы проводились на базе Житомирского картонного комбината, а результатом стала партия бумаги плотностью 90 г/м2 и 100 г/м2, толщиной 0,2 мм, со значением продавливания 285 кПа.

Из этой партии бумаги авторы проекта собираются изготовить тестовые образцы бумажных пакетов и посуды, а также картона. Они отметили, что с учетом сложности процесса им удалось достичь идеальных параметров, которые отражают весь спектр возможностей лиственного волокна.

Напомним, что ранее Валентин Фречка благодаря своему проекту RE-leaf PAPER получил «золото» на Международной олимпиаде по экологии в Кении, Олимпиаде гениев в США, а также стал финалистом фестиваля инноваций МОН.

Источник: RE-leaf PAPER