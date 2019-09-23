Украинский студент готовит к запуску первую в мире линию по переработке опавших листьев в бумагу RE-leaf

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Украинский студент КНУ им. Т. Шевченко Валентин Фречка сообщил, что созданная им технология изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf успешно прошла испытания на специализированном оборудовании и готова к работе в «масштабных условиях».

На прошлой неделе автор проекта провел завершающие этапы пилотного тестирования технологии RE-leaf вместе с ведущими специалистами в области целлюлозно-бумажной промышленности. Таким образом, в результате испытаний была подтверждена эффективность использования листьев как заменителя древесины.

При этом Валентин Фречка отметил, что технология все еще не идеальна и требует осуществления ряда работ по ее усовершенствованию, однако это не проблема.

«Мы изготовили бумагу на специализированном оборудовании, которое показало, что бумага действительно качественная. А еще мы поняли, что мы не идеальны, и должны осуществить еще ряд работ для усовершенствования технологии, но именно в этом и заключается кайф, который я чувствую — это делать что-то глобальное, инновационное и работающее».

Автор пообещал, что уже скоро будет готова первая в мире линия RE-leaf по переработке опавших листьев в бумажную продукцию. Ранее Валентин рассказывал, что для переработки подходят практически любое листья — чтобы получить целлюлозу, их надо отварить в растворе натрия, а из отходов можно будет делать топливные брикеты и удобрения.

Напомним, что ранее Валентин Фречка благодаря своему проекту получил «золото» на Международной олимпиаде по экологии в Кении, Олимпиаде гениев в США, а также стал финалистом фестиваля инноваций МОН.

Источник: Министерство образования и науки Украины