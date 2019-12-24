На Житомирском картонном комбинате изготовили первую партию бумаги и упаковки из опавших листьев по технологии украинского студента Валентина Фречки





В сентябре текущего года мы рассказали вам об изобретении украинского студента Валентина Фречки, который создал технологию изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf. На тот момент она успешно прошла испытания на специализированном оборудовании, а теперь стало известно об изготовлении первой партии такой бумаги на Житомирском картонном комбинате.

В процессе производства измельченные и очищенные листья варят в гигантских чанах при температуре не выше 40 градусов, что исключает выделение вредных веществ. После первичной обработки сырье разбавляют в соотношении 50:50 с макулатурой и направляют на конвейер, где оно постепенно теряет лишнюю влагу и растягивается до состояния тонкой бумаги.

В соседнем цеху из этого сырья делают экологическую упаковку для продуктов, включая такие варианты, как соломинки для напитков, лотки для яиц, вазоны для цветов и т.д.

Для подобной переработки подходят практически любое листья — чтобы получить целлюлозу, их надо отварить в растворе натрия, а из отходов можно будет делать топливные брикеты и удобрения. В свою очередь полученные таким образом изделия можно без проблем перерабатывать до семи раз.

Напомним, что ранее Валентин Фречка благодаря своему проекту RE-leaf получил «золото» на Международной олимпиаде по экологии в Кении, Олимпиаде гениев в США, а также стал финалистом фестиваля инноваций МОН.

Источник: ТСН