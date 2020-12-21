Украинский стартап ABM Cloud получил инвестиции в сумме $640 тыс. от фонда QPDigital
Как сообщает ресурс AIN, украинский стартап ABM Cloud привлёк финансирование от венчурного фонда QPDigital. Сумма инвестиций в рамках раунда А составила $640 тыс.
Стартап ABM Cloud занимается разработкой облачных решений для бизнес-процессов. В частности, разработки ведутся в сфере облачных решений для управления поставками. Основным продуктом украинского стартапа является автоматизированная система управления товарными запасами ABM Inventory.
Привлечённые инвестиции в компании ABM Cloud планируют вложить в дальнейшее развитие продукта и выход на новые рынки. На текущий момент у стартапа насчитывается около 350 клиентов в различных странах, включая Украину, Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Грузию, Венгрию, Болгарию, Мьянму, Индонезию, ОАЭ. Наиболее известными украинскими клиентами являются компании Novus, «Наша Ряба», WOG, «Эпицентр» и «Цитрус».
Отметим, фонд QPDigital начала работать в Украине в начале декабря. Его размер составляет $100 млн.
Источник: AIN